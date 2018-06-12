别让卧室卫生影响一‘身’

一般人一生大部分的时候都是在室内度过的，这其中又有三之一甚至是更多的时间是在卧室里度过的。一个人的身体健康状态和他生活的环境息息相关，定期打扫居室卫生，可以清除室内百分之八十的灰尘，所以养成定期打扫卫生的习惯很重要的！

具体的解决办法有：一、保持室内干燥。尘螨喜欢的生活环境，温度是20-30摄氏度，湿度是60-80%，所以保持室内环境干燥，可以使得尘螨的数量大大减少。家里的各种寝具、布艺本身就是螨虫滋生的温床，因此卧室湿度最好是保持在40-60%之间，没事儿多开窗透透风，或者买个除湿器，空调抽湿也行，防止螨虫滋生。当然也不要太干燥了，否则也会影响健康，太干燥的话，您就得用加湿器适当调节了。

方法二、勤换床单被套。建议每两周烫洗一下床单、被罩。用滚水烫床单、被罩等是杀菌去螨最简单的办法。碰到太阳天，特别是秋冬季节，多晒晒被褥，杀杀菌，保持被子干燥，睡着也暖和。也别忘了枕芯也要洗。很多人会记得按时更换被套床单，却常常忘记要换洗枕芯，枕芯里面也是螨虫最喜欢的乐土。要想最大限度地杜绝尘螨，必须2-3个月清洁一次枕芯。

方法三、睡前拖下地板。一般是不建议卧室里面铺地毯的，地摊上会沾上人们身上的灰尘、皮屑等，也是螨虫细菌繁殖的基地之一。卧室最好选择易于清洁的木地板或者地砖。每晚临睡前用拖把拖一下，既可除尘，又能适当增加空气湿度。如果家里已经铺了地毯的，那么最好每周都吸尘两三次。同时，看到家具上有灰尘了，就一定要用湿毛巾抹干净。特别还有一些卧室和家具的卫生死角，记得定期去清理，不然，其它地方干净了，这些地方一直被遗忘了，还是很大程度上影响。这些地方不通风透气，灰尘多，容易受潮，滋生细菌，甚至发霉等。

方法四、勤晒床垫。床垫也是人们常常忽视的，床垫至少半月就得清洁一次，可用吸尘器清洁，或立起来晾晒一天，还可以选择购买阻隔尘螨的床罩和床垫套，这种外罩一般都是可以拆下来洗的，外罩的清洗也要勤快一点。

再提醒一下，您还应该养成一些良好的生活习惯，杜绝一些坏习惯。特别是吸烟的朋友，尽量不要在卧室吸烟，吸烟的烟雾会给空气造成很大的污染，同时，有害物质还会吸附到被子和床上用品上面，会一直伤害你和家人的健康。还有，不要在床上吃东西，玩电脑。没事的时候，躺在床上，玩着电脑，顺便床头还放点零食吃吃，我们很多人都有这样的习惯，感觉很舒适，是吧？但其实这种把餐桌与娱乐场所都搬到床上的行为其实是很不好的，很大程度影响了卧室、床的卫生，一定要注意。



（文中窍门来自张艳秋听友）

