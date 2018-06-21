吃饭是我们每天都在做的事情,虽然很简单,但也要吃得很健康。而好的吃饭习惯可以促进消化。

吃饭的姿势。我们大多数人都感觉站着和坐着吃饭没什么感官上的差别。实际上,站着吃饭可能确实更有利于健康,一方面,血液可以更充足的供给,另一方面,站立时胃不容易受压迫,有利于消化。 但事实上,站着吃饭确实不是那么方便,所以,坐着吃饭的时候尽量挺直腰吧。

另外，吃饭时聊天。传统上,我们从小就被教育吃饭时不许说话,专心吃饭。食不言寝不语嘛。但实际上,适当的聊天可以降低吃饭的速度,等于是变相的降低了食道和胃的负担。更重要的是,饭桌是很重要的交流情感的场所,现代人生活节奏这么快,吃饭时聊聊天,可以让心情愉悦,既促进了食欲,又增进了消化液的分泌和胃肠蠕动。

吃饭时注意心情。一般我们吃喜欢的食物时都会心情大好,也正是因为如此,先吃喜欢的食物可以提升食欲。当然也有些人习惯把爱吃的食物放在最后吃——有盼头,看着就开心……不管是哪种,只要吃饭时开开心心的就好。另外，医学讲：忧思伤脾，保持一个好心情对脾胃是很有好处的，不要让自己在吃饭的时候还在忧虑其他事。

此外，饭前喝汤促消化。习惯上，我们一般都是在吃饭的时候或者饭后再喝汤，或者也有饭和汤浇着一块吃的，这可能和饮食习惯也有关系，不能笼统的认为哪个一定更好。但饭前喝汤确实是比较科学的饮食习惯。这是因为饭前喝几口汤一方面可以润滑消化道，减少食物可能会直接带来的刺激和伤害，另一方面，也会促进消化液的分泌和食物的搅拌。但也要适量，不能喝太多，这样肯定是物极必反的。

另外，还应适量吃些猪油。现代城市居民的日常生活中，可能越来越少有机会可以接触到猪油，而且现在的广告也不断地宣传要多吃植物油，有各种各样的不饱和脂肪酸，有利于健康等等。确实是这样没有错，精炼植物油确实在很多方面比动物油脂更健康。但事物都具有两面性，动物油脂可在体内贮存，使人们皮肤光滑滋润，头发乌黑发亮，其中的胆固醇在生长发育阶段也是对神经系统非常重要的脂质。因此建议，一般情况下，日常生活中两者混食，植物油：动物油=2：1，老年人可以少吃点动物油，青少年多吃点动物油。

此外，别迷信晚上可以不吃饭。很多地方我们都能看到晚上要吃得少的言论，因此也就片面的生出了：晚饭可以不吃的言论。尤其是很多减肥的人，放弃晚饭基本是共识。不吃晚饭确实可能对减肥是有一定帮助的，但一定是弊大于利的。首先，长时间的不进食对于胃粘膜是会有很大刺激的，时间长了很可能会有各种胃肠疾病的出现。第二呢，晚上不吃饭导致的饥饿感和随后的疲劳感会让人体反射性的减慢新陈代谢，使人体疲劳困倦，早早入睡，要知道多睡不利于脂肪的消耗而相反有利于脂肪堆积。第三点，即使不吃饭，肝脏内也储存了相当量的糖元，而且一般而言，脂肪消耗不会超过人体能量物质消耗的30%，消耗的还是糖为主。远远不如合理饮食加科学运动来的作用大。

最后再提醒大家晚上尽量不要吃夜宵，西红柿等最好不要空腹吃等等，都可以帮助消化。



（文中窍门来自魏涛听友）

