凭借天然之美和环保功能,实木家具在家居市场颇受消费者欢迎。但与此同时,市面上实木家具质量不一,实木不"实"现象越来越多。

看材料。好的实木家具木质干燥、纹理清晰、质地精密细腻。

看组件。要仔细查看家具受力部位,如沙发腿、立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条等部位,确保没有大的结疤或裂纹。查看抽屉的滑动和定位,打开所有柜门和抽屉,看组件接合处的螺钉是否紧固。

看含水量。如果实木家具的含水量高于使用地区平均含水量的1%,可能会出现开裂、变形、散架、翘曲等现象。

看家具表面是否平滑。在挑选实木家具时要摸表面、边角等部位,查看是否平整。好的实木家具表面平整,不会有突起等问题。同时,可以轻压家具的各个受力点,测试是否稳固。

此外,选购家具时最好购买正规厂家生产的产品。在签订购买合同时,要仔细查看合同文本的内容。合同文本须注明家具材质,不能笼统地写实木家具,而应标注具体树种以及实木家具的种类。同时,为便于后续维权,订货单上也须标明卖方违约责任。

市场上比较常见的假纯实木的做法有三类。第一类：在家具表面贴一层实木贴皮，从名义看和纯实木家具极为类似，但使用寿命比实木家具短。这是一种最常见的捏造方式，辨别起来也容易一些。因为是贴面，家具表面木纹清楚但不规矩，家具正背面的纹理不能对应。消费者在购置时，只有仔细加以察看，就能够轻而易举鉴别出来。

第二类做法是，将经由深加工处置过的实木小块拼接而成的指接板作为纯实木家具的基材，再在表面实木贴皮，这种方法更具诈骗性。还有的商家打着某某珍贵木材家具的名头，倾销所谓的纯实木家具，实际辅材使用的是另一种相对廉价的木材，滥竽充数。不知内情的买家往往认为全部家具都是这种名贵木材制成的，花了委屈钱。

第三类家具正面与反面的指接纹路截然不同，就连指接纹路的位置也是错误的，加工伎俩是木材正面与反面是薄薄的指接板，而板的核心位置却是各种胶合板甚至各种废木料。建议消费者在购买时可以仔细查看钉孔、把手等五金孔洞位置，看是否有夹层。所以，消费者在购买实木家具时，应一看：看实木家具是否是整块实木打造。二闻：选实木家具翻开柜门或抽屉后，要用鼻子闻一闻。纯木有其特别的味道，即便长期寄存或涂饰后仍然留有气味，而且有很多木材会保存着淡淡的味道。如松木有松脂的味道，柏木有淡香，红木切口处会有浓重的辛辣香气，胡桃木会稍微呛鼻等等。人造板则会有很浓的化学气味，如甲醛等，会很好辨认。三敲：实木制件用手小扣会发出较清脆的声音，而人造板则声音消沉。四掂：按木材的分量分为三级：轻量级的有干燥过的泡桐木，中量级的有松木，椴木，秋木等。重量级的有红木，花梨木，紫檀木等。



（文中窍门来自周璟听友）

