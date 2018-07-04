夫妻吵架不要逞一时口舌之快

日常生活中,夫妻吵架在所难免,但为逞一时口舌之快,而触犯某些禁忌却万万不应该。

首先，不要在外人面前争吵。俗话说"家丑不可外扬",夫妻在生活中难免有磕磕碰碰,但是要注意,不要在大庭广众之下争吵。在众人面前争吵,不但不能解决问题,反而火上加油。因为在众人面前,双方都要面子,都不肯示弱,最终的局面将难以收拾。

另外，不要在儿女面前争吵。夫妻吵架是两个成年人的事,让子女看见父母吵架,容易在其幼小心灵上留下阴影,影响学习,甚至导致其长大以后对感情、婚姻感到紧张和恐惧。父母的关系是儿女安全感之所在,如果孩子在家里不能享受到爱的气氛和感觉,父母的行为就在不知不觉中伤害了下一代。

此外，还要注意，不要翻对方的旧帐。吵架其实也有"时效性",有些夫妻吵架时喜欢翻对方旧帐,这样会增加吵架的激烈程度,不但不能解决问题,还会让矛盾越来越深。吵架要有针对性,就事论事才能解决问题。

不要殃及对方家人。夫妻吵架时不要殃及对方家人,将心比心,谁都是父母生养的,谁的父母都是长辈,要同等尊重。

还有，一定不要动手打人。这里说的打人不光指丈夫对妻子,也指妻子对丈夫,吵架或许会到一种白热化的"境界",但千万要管好自己的那一双手。即便是在气头上也要有最起码的控制力,一个巴掌下去,也许打掉的是多年的感情,带来的是双方的不堪。动手触及的是皮肉,伤的却是心灵,皮肉伤好治,心上的裂痕却难以弥补。

不要轻言离婚。两个人走到一起组成家庭多不容易,要相互忍让。对夫妻来说,"离婚"是非常敏感的词,轻率地提及这个词是很危险的,很容易撕裂夫妻间的感情纽带,容易加深家庭矛盾。

在这里也给大家介绍几个增进双方间感情的小妙招，包括给对方最大的信任；不要限制对方的自由；在外人面前要维护对方形象；不要吝惜爱的表达；要孝敬对方父母等等。



（文中窍门来自宋智兴听友）

