从现代营养学的角度来说,只要操作合理,"煮"的烹调方式非常有利于保留食物的营养。然而,食材不同,"煮"时用到的技巧也有所差异。

首先，我们先来说说“煮食”的学问。煮面条时:加点香油不容易粘连。煮面条时不要等水开了再下面,否则易煮出硬心面。当锅底有小气泡往上冒时,就可将面条下锅。面条下锅后，搅几下,中火盖锅煮沸后,适量加冷水,再盖锅煮沸即熟,这样便可成就柔面清汤。另外,煮面时向锅内加入少许香油,不仅能避免面条粘连,还能防止面汤起泡沫溢锅。

另外，煮玉米也是我们常吃的，尤其现在这个季节，谁家不煮上一锅玉米解解馋啊！那玉米时，要等水开后再煮八分钟。

煮玉米时应保留最内层的两层薄皮及玉米须,这样煮熟的玉米具有清香。具体做法是,大火凉水放入玉米,煮沸后改用文火慢煮约八分钟左右即可。待玉米煮好后,应该立即夹出沥干水分,否则玉米的味道就不浓郁了。另外,煮玉米时在水开后往水里加少许盐,能提升玉米的口感,吃起来更清香,有丝丝甜味。一般情况下,煮四根玉米只需半勺盐。

还有，煮肉的时候要最后加盐。在肉下锅前,首先应该确定自己是着重吃肉还是着重喝汤,如果着重喝汤,那么为了使汤更加美味,应该将肉放在冷水里慢慢煮,因为水从冷到热的过程,能使肉的美味溶入汤里。如果着重吃肉,就把肉直接放入热水中煮,这样煮出来的肉,味道会比较鲜美。但无论使用哪种煮法,开始时都应该用大火,等汤沸腾后,改小火慢炖。需要提醒的是,煮肉时不要过早地加盐或酱油,否则肉中的蛋白质容易凝固,使得肉质变硬,肉块体积缩小,应该等肉熟透或临出锅时再放盐。

而煮蔬菜的话，水没过菜即可。水煮菜做好了照样美味。先放少量水煮开,加一勺香油,然后把蔬菜放进去即可。需要注意的是,水不要太多,刚淹没蔬菜即可,因为蔬菜只要翻两下就都能受热,本身还能出水。煮好后,按自己的喜好加点调料即可。

另外，您知道吗？炒菜时加点果汁味道更好！炎热夏季,您可能会自己榨果汁喝,既消暑又补充了维生素。但如果一次榨出的果汁喝不完,其实可以放冰箱保存,炒菜时用来调味,能给菜增添几分鲜香味。 比如，带有酸味的果汁，像苹果汁啊、柠檬汁啊等等，其中含有多种有机酸,炒菜时可以放些,能为菜肴增鲜！味道会变得鲜美。此外，果汁中的酸性成分在加热时,会生成各种芳香的气味,构成菜肴独特的风味。如果配合黄酒，效果会更好,在烹饪菜肴时先放黄酒后放果汁,会给菜增添不少香味。

还有，如果您想加点辣，但又不是特别能吃辣，那么果汁中的有机酸可以中和辣椒素,生成盐,从而使辣的程度减低。如果做菜时觉得口味做的偏辣了些,不妨放点果汁来调节看看。



（文中窍门来自张艳秋听友）

