首先，说说洗衣服如何可以践行低碳方式，那就是采用节能方式清洗衣物。比如，尽量减少洗衣机的使用。在您方便的时候，用手洗代替机洗。如果按照一月一次手洗代替机洗计算，每台洗衣机每年可以大约减排3.6千克的二氧化碳。另外，还可以尽量减少使用洗衣粉，当然为了洗干净衣服还是要用适量的洗衣粉的，但是不必使用过多的洗衣粉。据推算，如果平均每个家庭每年少用1千克洗衣粉，就可以减排0.72千克的二氧化碳。还有，建议您购买和使用节能洗衣机，节能洗衣机比普通洗衣机可节电50%、节水60%。既省了您的钱包，又能为环保做贡献，何乐而不为呢？在这里还要提醒您的是，使用“标准”模式比“轻柔”模式要更加节电。此外，缩短脱水时间和选用无磷洗衣粉也能有效节能。



再来说说储存食物的节能技巧。如果是水分较多的食物，可以用塑料袋包好后再放入冰箱。如果是块头较大的食物呢，您可切成小块分别包装，一次只取出足够食用的量，这样可以避免反复冷冻。这么做也可以维持食物的新鲜度和美味哦~还有一点，早晨上班前把当天要吃的食物从冷冻室移到冷藏室，下班时食物就解冻了，无需等待和使用其他非节能手段解冻。



再说说烹饪食物如何巧节能。第一，做饭菜时您可以尽量盖上锅盖，使热量保留在锅内，饭菜加热更快，可以缩短烹饪时间。另外，煮饭时，淘洗的米浸泡15分钟后再煮，也可缩短蒸米饭的时间，能省电。还有，用微波炉加热食品时，餐具加盖可以缩短加热的时间。



还有一些合理节约用水的小技巧。比如，洗浴时用淋浴代替盆浴，每人每次可节水约170升，同时减少等量的污水排放。第二，用盆接水洗菜代替直接冲洗，每户每年可节水约1.64吨，同时减少等量的污水排放。



除了上面这些，日常照明也要节能。方法是，以高品质节能灯代替白炽灯。同样亮度下，节能灯耗电量仅为白炽灯的1/10，寿命却是白炽灯的100倍。而如果商场、办公楼、会议中心等公共场所白天能尽量采用自然光照明，那么节约的电能将是相当可观的。



还有，少开车、多走路！短距离的话尽量步行，代替使用机动车辆出行，这样不仅可以减少能源消耗和环境污染，还能锻炼身体，有益身心健康。只要每月少开一天车，每辆车每年就可节油约40升，不仅可以减少能源消耗，相应的还可以减少许多尾气污染和二氧化碳排放。如果能选择混合动力型交通工具的话，可省油30%以上，相应也可以减少许多尾气污染和二氧化碳排放。



（文中窍门来自李洪武听友）

