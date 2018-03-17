韩美自由贸易协定第二轮谈判

韩国和美国已经就修改双边自由贸易协定进行了第二轮谈判，此次谈判于1月31日和2月1日进行，从上午9点持续到晚上7点。经过艰苦的谈判，韩国通商交涉本部长金铉宗（音译：김현종）表示，双方进行了激烈的讨论，未来还有很长的路要走。那么，韩美两国间自由贸易协定的未来将会如何呢？今天，我们邀请到了韩国仁荷大学国际贸易学院的郑仁教（音译：정인교）教授，与他共同聊一聊韩美自由贸易协定重启谈判的最新进展。



上周的谈判标志着韩国和美国之间就自由贸易协定的修改展开了一场全面的拉锯战。谈判细节没有对外公开，但据报道，谈判双方就重大议程项目进行了热烈的讨论，韩国方面提出了强烈的要求。



韩国和美国对于1月5日在美国进行的第一轮谈判中的内容非常感兴趣。根据第一轮谈判的结果，双方在第二轮谈判中表明了各自的立场。据说华盛顿方面主要担心的是汽车和汽车零部件。



去年以来，美国要求韩国大幅减少对美贸易顺差。美国已经提出了一些与汽车有关的要求，特别是汽车和汽车零部件的关税、安全条例、温室气体排放的环境标准和原产地规则。原产地规则可能会给韩国汽车零部件行业带来很大的负担。美国已经在推动其主要贸易伙伴在“北美自由贸易协定”重新谈判中提高使用美国汽车零部件的比例。根据北美自由贸易协定的规定，出口到美国的汽车零部件的62.5％应在美国、加拿大和墨西哥境内生产。但美国现在要求这个比例上升到85%。美国在与韩国的自由贸易协定谈判中也提出了类似的要求，虽然没有提到具体的百分比。这个要求现在可能不是一个大问题，但是随着时间的推移，也会给韩国汽车业带来沉重的打击。



在第一轮自由贸易协定谈判中，美国对废除非关税壁垒和加强汽车零部件原产地规则表现出浓厚的兴趣。此次，美国专注于汽车，双方同意不向公众披露谈判细节，但据说美国提出了汽车贸易不平衡的问题，比如需要增加在韩国产汽车上使用美国产的零部件，同时要适用美国的安全和环境法规，这些法规被认为是美国向韩国出口汽车的绊脚石。那么，为什么美国瞄准韩国汽车工业呢？



韩国的汽车产业占韩国对美贸易顺差的70％至80％。因此，美国认为应该通过一切手段调整两国汽车贸易，以改善贸易平衡关系。韩国对美国的汽车出口确实在过去的四五年里有了显著的增长。美国认为，这样的发展势头严重损害美国利益。



去年，韩国向美国出口汽车总额达146亿美元，汽车占韩国对美贸易顺差的72％。去年，汽车零部件是韩国出口美国的第三大产品，因此美国代表团在最近的谈判中就汽车领域改善贸易不平衡加大了压力，这显然符合美国总统特朗普的国情咨文。特朗普在1月30日的讲话中再次强调了贸易保护主义。对此，韩方强调，自从韩美自由贸易协定实施以来，韩国进口的美国汽车已经猛增了140％，自由贸易协定有助于互惠互利。另外，韩国要求美国放宽近期对韩国洗衣机和太阳能电池板的限制措施，并提出了一些有关投资者与国家争端解决条款的问题。



韩国贸易当局已经提出修改投资者与国家争端解决条款。上个月，特朗普政府对韩国产洗衣机和太阳能电池板施加了严苛的进口限制措施。韩国担心这些措施可能对韩国产业产生影响，并强烈谴责这一行动，以此来削弱华盛顿其他方面的要求，韩国可以在一定程度上放宽相关限制。美国还没有取消一些货物的关税，韩国可能会要求美国迅速取消目前尚未取消的关税。



韩国通商交涉本部长金铉宗表示，最近的谈判涉及华盛顿的进口限制措施、反倾销关税、投资者与国家争端解决条款、反倾销调查方法和汽车市场准入等问题。韩国对华盛顿实施限制措施的不公平性提出质疑，强烈要求美国撤回或放宽这些措施。韩国也要求修改投资者与国家争端解决条款。根据投资者与国家争端解决条款规定，外国投资者如果受到一国法律或制度的影响，可以起诉该国。看来韩国和美国在最近的自由贸易协定谈判中进行了一场没有硝烟的战争，以平衡利益冲突。但双方没有达成任何有意义的协议，这就像以前的谈判一样。他们将在几周内进行第三轮谈判，但由于在重大问题上的意见分歧，预计未来的道路非常坎坷，可能需要相当长的时间才能达成最终协议。那么，韩国应该如何面对未来的谈判呢？



两国谈判还处于初期阶段，所以在最近的谈判中，双方都没有把所有的牌都放在桌面上。双方可能只关注几个问题，向对方施加压力。但他们确实释放了一些重要的信息，未来的谈判将集中在这些问题上。毫无疑问，美国是一个非常重要的市场。如果可能的话，韩国需要通过缩小谈判范围的方式迅速采取可行的战略达成谅解。在6月份韩国地方选举之后做出任何决定都是具有非常重要的意义的，所以谈判的结果不会受政治的影响。



自由贸易协定是韩国出口的推动力，向与韩国签署自由贸易协定的国家出口货物对韩国出口增长作出了巨大贡献。韩国成功地结束了与美国的自由贸易协定谈判，这是一个至关重要的挑战。在此次修改谈判中，韩国应该设计出一个可行的策略获得真正想要的东西，即使做出一些让步也是值得的。