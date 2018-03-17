美国股市动荡影响韩国经济

上周，美国股市暴跌影响韩国金融市场。2月7日，韩国综合股价指数KOSPI四个月内首次跌破2400点大关，而美元汇率和主权债券收益率则大幅攀升。2月9日，由于美国股市大幅下挫，KOSPI指数跌至2350点，韩元兑美元汇率接近1100韩元兑换1美元，韩国金融市场波动加剧。今天，我们邀请到了韩国延世大学经济学教授金正植（音译：김정식）先生，与他共同聊一聊目前韩国金融市场的形势。



美国工资大幅上涨，失业率下降到4%左右，就业形势较好。低失业率将转化为更高的工资。更多就业和更高工资造成通胀压力上升，这将促使美联储上调利率。今年，美联储有望至少上调三次基准利率。美国股市下跌的部分原因是美联储未来可能加息的速度将超过预期。



根据美国劳工部2月2日发布的就业数据，1月份时薪平均涨幅为2009年6月以来最高。随后，美国股市暴跌。2月5日，道琼斯指数下跌超过1100点，这是自2011年后7年来的最大跌幅。2月8日，道琼斯指数再次下跌超过1000点。2009年3月以来，美国股市一直上涨了将近9年的时间，但现在美国股市正在下跌。在市场动荡的背后，主要是市场担心美国可能因为就业形势好于预期而加息，加息的速度超出预期。华尔街预测美国今年将四次上调基准利率。



鉴于美国经济快速复苏，分析师预计美国今年将三次上调基准利率，每次上调0.25个百分点。但工资的快速上涨和通胀压力的快速增加可能推动美联储四次上调利率。众所周知，自2008年全球金融危机以来，美国一直维持宽松的货币政策，通过降低利率来提振美国经济。由于美国经济目前正出现复苏迹象，政府必须对抗通货膨胀。所以，美国寻求收紧货币政策，再次上调利率，吸收市场上的流动货币。



白宫经济顾问委员会主席凯文·哈塞特2月6日表示，美联储今年将三次上调基准利率。随着加息前景日渐明朗，股市出现大幅波动。但市场也有不同的观点。专家指出，在目前货币流动性凸显的市场背景下，股票十年牛市基本已经结束。16家主要投资银行中，有6家银行预计今年美国将加息四次，这比上个月增加2家。市场普遍预计美联储将在下个月上调利率。那么，美国加息的潜在影响是什么呢？



美国3月份可能将基准利率上调0.25个百分点。如果韩国采取同样的措施，就不会有任何问题，因为两国的基准利率水平相当。但由于缺乏就业机会和高失业率，韩国是否会在美国加息之后立即上调利率目前还不确定。如果韩国维持基准利率不变，美国加息将造成与韩国的利差，导致韩国资本外流。



目前，韩国基准利率为1.5％，与美国1.25％至1.5％的基准利率的上限相同。但如果考虑到通货膨胀压力，美国下月加息，基准利率的差距将被扭转。韩国央行将于2月27日举行金融货币委员会会议，但由于通货膨胀率仍然很低，加息只会增加家庭负债的负担，因此韩国不可能在美国采取加息动作之前上调其基准利率。然而，韩美利差的出现势必会影响韩国经济。



0.25％的利差可能不会立即导致韩国资本外流。但如果这种趋势持续下去，外国投资者可能会退出韩国市场，导致韩国股价下跌并影响房价走势。如果形势进一步恶化，韩国可能面临各种危机，包括外汇储备不足等问题。资本的流动不仅受利率的影响，还受汇率的影响。如果韩元相对美元贬值，资本可能会流出韩国市场。所以说美国加息可能导致外资从韩国市场流出。

随着时间的推移，美国加息的影响会越来越大。韩国和美国之间较大的利差将迫使韩国政府上调利率。这将给韩国1400万亿韩元的家庭债务造成沉重的负担，这也会对房地产市场产生负面影响，房价的下滑会削弱韩国消费能力。此外，也有人担心外国投资者会退出韩国市场。2月6日，韩国央行对这些市场的不确定性表示担忧，并提出了加息的必要性。显然，韩国央行正面临一个棘手的问题。



韩国银行正处于两难的境地。如果上调利率与美国同步，可能会阻止外资流出韩国，但另一方面，这将放缓韩国经济复苏。如果韩国央行保持利率不变，可能会刺激韩国经济，但人们担心资本会大幅外流。换句话说，上调利率和保持利率都很困难。韩国央行应密切关注韩元汇率。如果汇率下降，央行可能会立即上调基准利率，因为资本立即外流的可能性很低。另一方面，如果汇率上升过快，央行除了上调利率外别无选择。但如果加息太快，房价和股价可能直线下跌，加速经济衰退。因此，从目前情况来看有必要逐步上调利率。



流动性充裕的形势已经结束，市场不可避免地要进行调整。近期金融市场的动荡表明未来可能会出现更严重的市场动荡。考虑到美国加息的主要影响，韩国应密切关注全球金融市场，并采取适当措施尽量减少韩国市场所受到的冲击。

