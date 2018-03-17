第23届冬季奥运会在韩国江原道平昌市举行，来自92个国家的近3000名运动员在这个全球性体育盛世上的表现可圈可点，为冬奥会谱写了新的历史。虽然目前世界的目光都聚焦在平昌，但冬奥会对东道主韩国的潜在经济影响将会如何呢？今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊平昌冬奥会对韩国经济产生的影响。



第23届冬奥会于2月9日拉开帷幕，为期17天，世界对东道主韩国的期望值很高。韩国产业研究院估计，平昌举办本次比赛将产生超过20万亿韩元的经济效应。韩国现代经济研究院做出了更为乐观的预测，据估计，冬奥会产生的经济效益将达到64万亿韩元，其中包括21万亿韩元的直接经济效益，如社会间接资本投资和旅游业发展，还包括43万亿韩元的收入将在未来十年实现。此外，还会出现隐形效应，包括提升韩国企业的品牌形象等。1988年首尔夏季奥运会后，“韩国制造”产品的品牌知名度大幅提高。与此同时，今年的冬奥会预计会对韩国品牌和本土公司的经济表现产生重大影响。



预计平昌冬奥会将通过建设奥运基础设施吸引海外游客，为韩国带来新的经济动力。更重要的是，由于国家形象的提升，这些运动项目将促进韩国公司和产品的品牌认知度。在法国、德国、意大利、日本和俄罗斯之后，韩国成为世界上第六个主办过四大国际体育比赛的国家，即夏季奥运会和冬季奥运会、世界杯和世界田径锦标赛。世界各地的人们将改变他们对实现全球体育赛事“大满贯”的韩国的看法。过去的经验告诉我们，韩国举办1988年首尔奥运会和共同主办2002年世界杯都大幅提高了韩国国家形象，推动韩国本土经济。今年平昌冬奥会的成功举办也将对韩国国内经济产生积极影响。



在筹备冬奥的过程中，韩国吸引了更多的社会间接资本投资基础设施建设，预计会带来刺激消费和创造就业的预期效果。韩国央行最近将韩国今年的经济增长预期从之前的2.9％提高到3％。平昌奥运会和最低工资上调被认为是经济增长预期上调的主要原因。预计奥运会举办期间的第一季度，个人消费将增长0.1个百分点，今年也将吸引外国游客200万人次，经济增长率提高0.2个百分点。此外，还将产生巨大的生产诱导效应，包括创造就业机会等。韩国产业研究院估计，体育赛事将增加约23万个就业机会。



冬奥会正在吸引来自韩国和海外的运动员和游客，这推动国内消费的不断增加。特别是北韩参加了本届冬奥会，地缘政治风险因素有所缓解。积极的发展势头有助于提升韩国的信用评级。与此同时，江原道当地居民将借助冬奥会推动其停滞不前的地区经济。



平昌是一个拥有4万人口的小镇，但今年的冬奥会有望使其成为最受欢迎的冬季旅游目的地。冬奥会的成功举办将使江原道可能成为未来十年世界主要的冬季旅游地点之一。据韩国文化观光研究院统计，奥运期间预计将有超过40万外国游客访问韩国，预计外国游客将消费约4000亿韩元。政府和平昌奥组委将保持积极的势头，即使在奥运之后也将会引导投资并推动旅游业的发展。事实上，许多滑雪胜地位于多山的平昌地区，这一地区以各种旅游景点而闻名。通过冬奥会，这个地区将在韩国和海外受到更多人的关注。



上世纪60年代，日本札幌市是一个人口52万的农村城市。但在举办1972年冬奥会后，它成为世界著名的旅游目的地。美国盐湖城举办了2002年冬奥会，通过新建三个基础设施和翻修奥运会的八个场馆，产生了可观的收入。与此类似，平昌今年成功举办奥运会后，将可能发展成为最受世界各国游客欢迎的冬季旅游地。但有人担心冬奥会也可能会造成负面影响。



国内的一些研究机构积极评估了平昌冬奥会的经济效应，但表面上看，也有负面评估。美国商业杂志《福布斯》在最近的一期报告中对今年冬奥会的经济影响阐述了负面看法。它表示，从经济角度而言，奥运会可能没有太多的收入，因为门票价格相对较低，平昌这个小而陌生的小镇以及韩国冬季运动的发展环境相对较差，2003年以来，平昌已经为改善体育设施投入了8亿美元，如果奥运后设施使用不当，维护这些设施对于平昌当地的居民来说将是巨大的负担。



日本长野在举办1998年冬奥会时公布了100亿日元的盈余，但它投入了大量资金建设各种设施，结果当地居民不得不承担每人356万日元的债务。与以往的冬奥会相比，平昌运动会的经济负担较轻。最近的四次冬奥会平均花费约33亿美元，但平昌使用6个现有的体育场馆，将建设场馆的成本降低到7.9亿美元，同时还建设了6个新场馆。尽管如此，今年的奥运会在经济上要想取得成功，还有很长的路要走。韩国在奥运之后要不断吸引外国游客，这也是一项重要的任务。



事实上，没有多少国家将举办奥运会视为一种盈利活动。2002年的盐湖城冬奥会是唯一一次没有赤字的冬奥会。有人预测今年的冬奥会也可能会出现赤字。2014年仁川亚运会给当地政府带来了巨额债务，巴西在2016年里约热内卢举办奥运会后也遭受沉重的债务冲击。而其中最大的问题是如何在奥运之后有效地管理这些体育设施。1992年的阿尔贝维尔冬奥会之后，14个村庄因过度投资而宣布破产。韩国需要从失败案例中汲取教训，找出如何长期使用这些奥运设施的方法。



举办冬奥会的各种经济效益将在赛事结束后很长的一段时间内实现。即使冬奥会能够帮助韩国实现另一次经济腾飞，韩国也应该继续保持目前的经济发展势头。

