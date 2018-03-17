韩国新生儿人数降至新低，这反映出韩国生育率在不断下降。根据韩国统计局2月28日发布的报告，2017年新生儿人数为35万7700名，比上一年下降11％。这一数字令人担忧，因为这一数字首次跌破40万大关。韩国女性总和生育率也在去年创下1.05的历史新低。那么，为什么韩国的生育率一直很低，影响这种现象发生的因素是什么呢？韩国应该采取怎样的对策呢？今天，我们邀请到了韩国延世大学社会福利专业的金进洙（音译：김진수）教授，与他共同聊一聊以上的话题。首先，请金教授为我们介绍一下韩国生育问题如此重要的原因。

去年，新生儿人数下降至40万以下，政府为解决低生育率所作的长期努力似乎并未起到应有的效果。韩国是“超低生育率国家”之一，韩国社会在很短的时间内，从高生育率变成了低生育率。一般来说，欧洲国家的生育率从4.0降至1.6花了非常久的时间，而韩国仅仅用了15年的时间就经历了同样的变化。生育率如此快速的下滑意味着国家没有足够的时间为变化做足够的准备。上世纪60年代，韩国总和生育率为6.0，但在2017年下降到1.05。这表明，这一数字出现急剧下降。



上世纪70年代，韩国新生婴儿达到100万，但如今这一数字下降到40万以下。韩国是世界上唯一一个仅仅经过了一代人，新生儿数量就减少了一半以上的国家。生育率的迅速下降也是一个严重的问题，生育率低于1.3的国家被称为“超低生育率国家”。去年韩国的1.05是经济合作与发展组织成员国中最低的。那么，为什么韩国的生育率下降的如此之快呢？



影响生育率的有多种因素。在生孩子之前，夫妻会考虑很多事情，包括怀孕、分娩、儿童成长和教育。职场中的夫妇尤其会考虑在工作期间谁会照顾他们的孩子，以及他们是否负担得起孩子的补课费用。他们中的许多人选择只生一个孩子或者放弃生孩子。有些人甚至觉得自己都生活困难，更别说有小孩了。所以，影响生育率的因素有很多，不只是一个原因。



韩国统计机构将这一趋势归因于育龄期20和30岁人口数量下降以及婚姻数量的下降。特别是，30岁之前生育的女性数量急剧下降，这个年龄段每千名妇女的生育率首次跌至100以下。导致新生儿数量减少的其他因素还包括育儿的经济负担、青年失业率、从事经济活动的妇女人数和劳动力市场中的性别歧视等。如果这种趋势持续下去，许多严重的问题将不可避免。



低生育率是一个非常大的问题。经济学家和社会学家担心劳动人口的减少将导致韩国经济失去动力，韩国经济可能陷入低增长。在这个迅速老龄化的社会中，问题之一是谁将支付老年人日益增加的医疗费用。而养老金则是另一个问题。如果从事经济活动的人不承担经济费用，养老金制度将不可能维持下去。那么，社会保险制度就没有意义了。政府将不得不征收更多税来解决各种社会问题，包括生活贫困的老年人。但通过税收筹集必要的资金并不容易。



低生育率会减少劳动力和减缓经济发展，而人口老龄化将推高医疗成本和养老金支出，给社会带来巨大的冲击。一年内至少应该出生40万名婴儿以缓解这一冲击，但去年新生婴儿的数量低于这一水平。去年，工作年龄人口比一年前下降1.6％，也出现下降趋势。如果目前的这种趋势持续下去，预计韩国将在五年内出现人口下降。为了防止这种情况发生，政府推出相关政策投入了大量资金。但尽管如此，生育率仍在下降。



迄今为止，政府花费了超过100万亿韩元用于提高生育率。但这一切都是徒劳的，因为生育率从未出现反弹。政府被批评将部分资金用于无关的领域。此外，政府还曾积极鼓励年轻人结婚，因为早婚者应该会生更多的孩子。然而，事实证明，在很多情况下，那些觉得可以负担得起孩子的人才会选择结婚。另一个问题是，政府的政策主要集中在为家庭中的第三个或第二个孩子提供福利，尽管应该从一开始就从第一个孩子起提供这些支援。政府在制定关于婚姻、怀孕、分娩和育儿的政策时，需要调查女性的真正需求。迄今为止，政府只是推动年轻人结婚并提供税收优惠。但正如目前所看到的那样，这项政策一直没有实质效果。



2006年，政府提出了第一个应对国家低生育和老龄化社会的计划。此后，它已经实施了第二个和第三个五年计划。2013年起，它一直为所有有0至5岁儿童的家庭提供托儿津贴。然而，尽管生育和儿童保育受到住房和教育等各种因素的影响，但生育政策主要是财政援助。简而言之，政府没有从根本上解决问题。专家们表示，政府应该制定长期和全面的措施。



事实上，想以较快的速度提高生育率还是很难的。德国每月平均提供360美元的托儿津贴。此外，它还提供各种援助计划，包括育儿假等等。即便如此，德国的生育率仍然为1.4。它表明，提高出生率相当具有挑战性。政府应该放弃制定针对生育的特定政策。这个问题不可能仅仅通过一项政策解决，政府应该考虑社会中的各种复杂问题。此外，还应该提供更适合的援助计划，以鼓励更多的人生育孩子。中央政府和地方政府以及私营部门应该共同努力，制定切实可行的计划，希望能为那些想生孩子的人提供切实的帮助。



改变韩国人的思维方式，接受新的想法是非常必要的。当女性孕育孩子时，国家应该提高她们的待遇水平。韩国有必要面对新生儿数量低迷的严峻现实，制定长期计划，彻底改变怀孕、分娩和儿童保育的各种援助政策，以便韩国能够更有效地克服生育率危机。

