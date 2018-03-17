聚焦美国贸易保护政策

美国总统唐纳德·特朗普已经签署了一项行政命令，要求对进口钢铁和铝征收新的关税。预计新的关税规定将严重影响韩国向美国出口钢材。今天节目里，我们将讨论如何应对特朗普政府不断推行的贸易保护主义政策。我们邀请到了韩国贸易协会通商资源团的纪贤静（音译：제현정）博士，与她共同聊一聊美国新关税政策的具体内容。



美国决定对进口钢铁征收25％的关税，对进口铝征收10％的关税。墨西哥和加拿大是免除新关税的国家，其他向美国出口钢铁的国家对这项规定感到非常不满。由于北美自由贸易协定正在进行谈判，美国对墨西哥和加拿大并没有征收同等关税。显然，美国希望在本月内结束谈判以修改北美自由贸易协定，而关税规则并不适用于这两个国家。另一方面，美国并不急于与韩国修改自由贸易协定，所以韩国也未豁免这项新规。



3月1日，特朗普总统宣布了对进口钢铁和铝征收关税的计划。一周后，正如预期的那样，他签署了要求限制这些进口的公文。根据《贸易扩张法》第232条的规定，除墨西哥和加拿大之外，所有国家都适用高税率，而关于北美自由贸易协定的谈判目前正在进行中。第232条允许出于“国家安全”的理由采取紧急贸易制裁措施。鉴于目前正在进行韩美自由贸易协定谈判，韩国实际上已要求美国免除新钢铁关税。然而，韩国政府的努力并不理想，关税规定将不可避免地对韩国钢铁行业造成损害。



25％的关税被认为是相当高的。更遗憾的是，美国已经对韩国钢铁产品征收反倾销税和反补贴税，现在这些钢铁产品将再增加25％的关税。这一举措肯定会成为韩国钢铁企业的一个巨大负担。



去年，韩国向美国出口钢材达354万吨，价值32亿美元。但是，如果征收25％的关税，韩国的钢铁出口预计将每年减少约8.8亿美元，钢材价格上涨1％预计将使韩国对美国的钢铁出口量减少1.42％。美国已对88％的韩国钢铁产品征收反倾销和反补贴税。当新关税实施前，韩国对美国的钢铁出口量已经大幅下降，未来将面临更多困难。但未来也有进一步谈判的空间。



新的关税命令将于签署15天后生效，所以它将从3月23日起生效。但特朗普表示，美国愿意与执行这个关税前可能豁免的国家进行谈判，所以有可能免除包括韩国在内的更多国家的关税。韩国政府应该提升谈判能力，企业需要在此期间做好自己的准备。事实上，贸易行动受到美国总统决定的影响，因此即使韩国没有获得豁免，政府也将不得不继续进行外联工作，以便在此期限后获得豁免，或者说实现部分韩国钢铁产品被排除在高关税之外。



特朗普表示，他希望在新的关税措施生效前与希望免除新关税措施的国家进行谈判。考虑到这一可能性，韩国贸易当局将再次强调，韩国公司在美国的投资可以为美国经济作出贡献，韩国钢铁出口不会对美国的安全和经济产生负面影响。韩国政府在3月9日与韩国钢铁制造商会面时表示，将与美国磋商讨论关税豁免或关税减免，并考虑通过国际合作，向世界贸易组织提出申诉。受此关税政策影响的其他国家也在寻求妥善解决这一问题的方法。但如果谈判进展得不顺利，美国的贸易行动可能会给全球经济带来巨大冲击。



当特朗普宣布新的关税计划还未签署时，欧盟和中国就提出将采取反制措施，甚至表示贸易战已经开始。正是意识到这一点，特朗普为更多国家的豁免留下了进一步谈判的空间。但是韩国仍需要关注受到新政策影响的国家的反应。全球经济可能会有一些变化，这取决于新措施将如何应用。



为了反制特朗普对进口钢铁和铝征收高额关税，欧盟和中国警告将采取行动。3月7日，欧盟委员会表示将对美国产品实施报复性制裁。同样，中国表明将联合受美国新关税政策影响的世界贸易组织成员国对美国采取反制措施。令人担忧的是全球贸易的连锁反应。如果主要经济体对美国提高关税壁垒，那么韩国出口将受到重创。中国占韩国出口总额的24.8％，而美国和欧盟分别占12％和9.4％。三大经济体占韩国总出口量的近一半。如果美国新的贸易行动引发关税战，全球贸易量将大幅下降，这将对韩国出口商造成打击。这就是为什么韩国需要从更广泛的角度看待贸易问题，而不是要求美国将韩国钢铁制造商从新的关税措施中豁免。



自去年以来，美国一直在加紧贸易保护主义。这一趋势可能会持续下去，因为今年，中期选举将在美国举行。韩国需要密切关注其对美国的出口情况以及美国公司向韩国公司提起诉讼的举动。



目前，韩国不得不应对美国对进口钢材的关税措施。新的关税行动大约在美国1月份推出针对韩国洗衣机和太阳能电池板的保障措施后一个月左右实施。韩国需要与国际社会合作，找出切实解决华盛顿不断加深的贸易保护主义的措施，并提高钢铁行业的全球竞争力。

