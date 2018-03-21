韩国政府已经公布了解决青年失业问题的计划。3月15日，文在寅总统在一次会议上宣布了相关措施。那么，这项新的计划能否有效解决长期以来青年失业问题呢？今天，我们邀请到了韩国汉阳大学计算机软件专业的朴正日（音译：박정일）教授，与他共同聊一聊这项计划的具体内容。



这项计划包括政府将注入资金为年轻人创造就业机会。新措施表明，政府已经推出了所有可能产生作用的政策手段，包括预算、税收减免、补贴和转型升级。重点主要体现在四个方面，例如为雇佣年轻人的中小型企业提供鼓励措施，培育新兴创业公司，在海外增加新的就业机会，并在服务业创造新的市场。政府还将彻底改革教育体系，鼓励年轻人先找工作再学习。例如，那些被中小企业聘用的员工将被允许上大学来学习他们工作所需要的知识。政府将建立一个新的管理体系，那些担任军方专家的人将在申请工作时拥有更多优势。此外，由年轻人创办的创业公司将免除企业所得税。今年将为年轻求职者提供90万韩元的津贴，为期3个月，每月30万韩元。明年推出的6个月津贴计划将扩大到300万韩元，每月50万韩元。



文在寅政府制定了一个目标，2018年至2021年将增加22万个就业机会，将青年失业率降低到8％以下。为此，政府制定了三项原则，即支持年轻人求职，在私营部门创造更多就业机会，对年轻人进行直接补贴。其中一项措施还包括进一步缩小中小企业与大公司之间的薪酬差距。薪酬差距是青年求职者不愿在中小企业就业的主要原因，尽管这些企业往往出现大部分职位空缺。为了改变这种情况，政府将在未来三到四年内实现中小企业年轻员工年薪增幅1000万韩元以上。中小企业每年平均起薪为2500万韩元，大公司平均起薪达到3800万韩元。就中小型企业而言，如果他们雇佣一名年轻的求职者作为正式员工，他们将获得900万韩元的补贴，而大企业雇佣年轻人的减税期将进一步延长。考虑到青年失业问题的严重性，政府加强了直接支持和税收优惠。



韩国青年失业率在亚洲金融危机后大幅飙升，2017年达到9.9％，接近两位数。这是2000年以来最严重的一次。去年，失业总人数超过100万，48.3万人停止找工作。每十个年轻人中就有一个失业青年。真正的青年失业率，包括那些完全放弃就业的人和那些从事兼职工作的人，去年为22.7％，比上一年上升了0.6个百分点。令人担忧的是，由于人口结构的影响，预计未来三至四年内情况会进一步恶化。根据韩国统计局的数据，2014年，25至29岁的青年就业需求最高达到326万人，但到了2021年这一数字将上升至367万。



青年失业率正在不断扩大，比上世纪90年代翻了一番多。此外，自2015年相关统计数据开始编制以来，真实的失业率从未降至20％以下。就业市场预计会出现更激烈的竞争，上世纪韩国所谓的“婴儿潮一代”在1996年后陆续生育孩子，而这些孩子将从今年开始进入就业市场。过去，政府采取了各种政策来遏制青年失业水平，但不幸的是，情况并没有得到改善。



过去十年来，各任政府宣布就业政策多达21次，但他们未能解决青年失业问题，这其中有各种原因。首先，政府的支持主要集中在创造那些年轻人并不真正想要的工作上。其次，政策不足以刺激经济不活跃的人主动进入劳动力市场。第三，就业政策大多与产业政策分开，未能产生协同效应。为了创造更多吸引年轻人的优质工作岗位，政府应该从之前的政策中吸取教训，并提出新的政策。



过去的政策主要是增加就业数量，包括兼职工作和实习，而不是创造优质的工作。为了避免重复同样的错误，文在寅政府已经制定了旨在产生更好效果的计划。例如，它将利用财政和税收激励来增加私营部门优质就业机会并创造新的就业需求，从而解决就业市场中的结构性问题。但在这些措施产生预期效果之前，政府仍然需要处理一些问题。



文在寅政府的就业政策能否成功取决于政府是否能够设法为这些项目提供追加预算。如果在野党不同意，这项计划可能会失败，因为新措施中包含的主要项目依赖于追加预算。如果没有追加预算，就无法实施中小企业招聘年轻人的薪酬补贴计划，帮助年轻员工在三年内实现年薪3000万韩元。政府正考虑以1.2％的年利率提供住房贷款，并且每月支付10万韩元的通勤补贴。它还将为年轻求职者每月提供50万韩元的补贴，为期六个月。但执行这些计划的时间将由追加预算决定。



文在寅政府决定设立4万亿韩元的追加预算，并计划充分利用去年的剩余预算，避免出现财政困难。尽管如此，追加预算法案并不容易得到国会的批准，在野党批评政府只是在没有任何根本性解决方案的情况下要求提供追加预算。对此，政府表示，由于未来三至四年内“婴儿潮一代”的子女将涌入就业市场，从而引发失业危机，这需要采取紧急措施，因此政府只是在未来一个阶段实施这些措施。显然，青年失业问题严重，需要财政投入。但分析人士指出，政府应该在实施紧急措施的同时找到根本性的解决方案。



长期和一贯的投资对于就业政策的正常运作是必要的。世界上没有任何一个发达国家能够在短时间内解决青年失业问题。过去5年来，德国和英国成功地将青年就业率提高了5个百分点以上，这得益于对青年的长期就业培训和积极的就业政策。随着新技术的发展，为年轻人增加就业机会与创造新的就业机会息息相关。首先，要认识到可以创造优质工作的重要性。第四次工业革命的核心领域包括人工智能、物联网、3D打印、无人驾驶汽车、虚拟现实技术、云计算、区块链技术和智慧城市等，这将产生大量的就业机会。政府应该放宽有关新技术的限制性法规，以便为企业投资创造更有利的环境，为这些地区的年轻人提供新的就业机会。



青年失业是韩国经济结构性问题的结果，也是大公司招聘和投资不足的结果，没有方法转变就很难处理这个问题。政府将不得不推动第四次工业革命，并从更长远的角度作出更大的努力。