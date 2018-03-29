3月25日，韩国贸易谈判代表团在与美国官员讨论修改韩美自由贸易协定以及豁免对韩国产钢铁征收高额关税后，从美国返回韩国。韩国通商交涉本部本部长金铉宗（音译：김현종）抵达韩国后表示，韩美原则上就自由贸易协定以及钢铁关税问题达成协议。最近，华盛顿方面推行贸易保护主义一直是热点话题。那么，韩美之间的贸易谈判进展如何呢？今天，我们邀请到了韩国LG经济研究院的金亨柱（音译：김형주）博士，与他共同聊一聊以上的话题。首先，我们了解一下韩国被临时豁免钢铁高关税的原因。



最重要的原因是韩国和美国之间的自由贸易协定。《贸易扩展法》第232条与美国的国家安全有关。对于美国而言，与特定国家签署自由贸易协定意味着将双方经济利益与国家安全相结合考虑。美国决定对涉及贸易谈判的国家实行临时关税豁免，包括北美自由贸易协定以及韩美自由贸易协定。因为华盛顿方面认为这些国家不会对美国安全构成威胁。除自由贸易协定问题外，另一个重要因素是北韩。过去，与北韩有关的问题大多在美国和中国之间展开，或者在美国、中国和北韩之间进行讨论，而韩国的外交角色则相当模糊。但在最新的发展过程中，韩国积极与北韩进行对话，甚至在北韩与美国之间进行调停，力争进一步举行峰会。因此，对美国而言，韩国的角色比以往任何时候都更加重要。我认为华盛顿在做出关于临时豁免征收关税的决定之前也考虑了这个因素。



3月22日，美国总统唐纳德·特朗普官方宣布美国将暂时免除包括韩国在内的6个国家和欧盟产钢铁和铝的高关税，直到下个月底。关于将韩国纳入临时关税豁免名单的原因，白宫方面列举了韩国和美国之间为消除北韩核威胁和建立长期军事同盟所作出的联合承诺。白宫方面提到可能对获得临时豁免钢铁关税的国家产钢铁实行配额限制。此前，美国商务部提议于2017年设定每个国家对美钢铁出口量63％的配额限制。由于美国提出了配额问题，显然这一决定的真正目的是正在进行的贸易谈判。



美国正以钢铁关税问题作为重要杠杆，以便与涉及自由贸易协定谈判的国家进行更好的谈判。为此，美国批准了截至4月底的临时豁免决定，而非永久性豁免，同时还提到了进口钢铁的配额。因此，美国可能会随时提高钢铁关税，因为美方认为与墨西哥和加拿大以及韩国的贸易谈判没有朝着其想要的方向前进。



美国已经表示将钢铁关税问题与韩美自由贸易协定谈判联系起来。为解决这个问题，韩国通商交涉本部本部长金铉宗上个月留在美国参加马拉松式的谈判。结果，韩国首先获得了钢铁关税暂时豁免权，并有效地达成了修改自贸协定和钢铁关税问题的协议。回国后，金铉宗表示，与钢铁关税有关的不确定因素已被消除，这使得韩国钢铁企业能够稳定地向美国出口其产品。如果韩国钢铁行业遭到所谓的“关税炸弹”袭击，预计会造成数亿美元的损失。幸运的是此次将避免受到影响，但这并不意味着危机已经结束。3月22日，特朗普签署了一项行政命令，要求对价值约600亿美元的中国产品征收关税，这标志着美中之间的贸易战已经打响。



最令人头疼的是如果贸易冲突仅仅发生在美中之间或者韩美之间，事态也许还可以得到有效解决。但是美国正在要求日本和欧盟加入对中国的贸易制裁。这种情况让人们想到了“1985年广场协议”，即通过干预汇率市场实现美元兑日元贬值和美元兑德国马克贬值的协议。有人推测，第二个广场协议将出现，以力求打击中国。美国很可能会要求韩国加入。中国对参与此举的国家肯定会有报复措施，这可能会导致中国的贸易反制措施。



华盛顿的措施引起了中国的强烈反应，中国警告美国将采取贸易反制措施。3月23日，中国商务部在一份声明中表示，计划对包括钢铁和猪肉在内的30亿美元的美国进口产品征收关税。两大经济体间可能加剧的贸易战将严重影响韩国的出口领域。



虽然可能不会继续这种贸易战，但如果美国和中国提高进口壁垒，那么双边贸易和生产都会减少。韩国向美国和中国出售大量零部件、半成品和设备。两国出口量和产量的减少将导致韩国对这些国家的出口下降，这就是政府现在最担心的事情。另外，中国和美国经济放缓以及需求的大幅萎缩也将对韩国成品出口造成影响。如果美国对来自中国的成品征收关税，来自韩国的竞争对手可能会利用这次机会，但这似乎是微不足道的。因此，可能会有消极和积极的影响。总之，韩国将失去更多的利益。



中国和美国分别占韩国出口总额的25％和12％。如果韩国面临向两国出口商品的困难，韩国经济将直接受到打击。针对中国，半成品货物占韩国出口总额的29％，贸易限制措施会打击韩国主要出口产品如半导体、石化和显示面板。此外，美国可能会敦促韩国加入对中国的贸易制裁，因为美方已经要求欧盟这样做了。韩国需要制定一个更有效的战略来应对美中之间的贸易争端。



贸易战略中最重要的因素是市场规模。现在人们常说，一个拥有大市场的国家是一个真正强大的国家。毫无疑问，像美国和中国这样拥有巨大市场的国家在贸易问题上拥有强大的声音。所以，如果韩国一对一地对美国或中国作出回应，那么这对韩国来讲是非常艰难的。在谈到与世界大国的贸易问题时，韩国希望通过多边谈判来解决国际争端，这些讨论涉及与韩国相似的国家，或者像欧盟和日本这样与韩国有相似观点的国家。在处理与美国和中国有关的问题时，韩国传统上选择首脑会谈或部长级会议等高级别会议。但从现在起，韩国应该更多地关注通过多边渠道就相关问题进行讨论。



通过积极的努力，首尔方面成功解决了韩美自由贸易协定中的诸多不确定因素，并解决了美国钢铁关税问题。为了应对瞬息万变的贸易环境，韩国应该充分利用多边谈判，提出符合韩国经济利益及外交与安全局势的可行性战略。

