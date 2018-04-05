去年，韩国汽车工业的国内外销售和生产都出现下滑。据有关部门介绍，由于国内外销售不畅以及一些工人罢工造成生产短缺，韩国汽车产量比去年同期下降2.7％，降至4115000辆。汽车出口下降了3.5％，降至2529000辆。去年，韩国最大的汽车制造商现代汽车的营业利润自2010年以来首次下降至5万亿韩元以下。其产量曾一度位居全球第五，但去年滑落至第六位，今年则是保持这一排名也很困难。这是半个世纪以前韩国开始发展汽车工业以来，韩国汽车生产和销售首次出现下滑。那么，为什么韩国汽车工业出现如此紧张的状况呢？



汽车行业未能努力寻找到问题的根本解决方案。首先，汽车行业陷入了劳资冲突。在大多情况下，双方都拒绝妥协并走向极端，但是这只会导致双方受损。严重的劳资冲突意味着工人获得足够的报酬，而他们的产出只是发达国家工人的一半。简而言之，汽车行业陷入了低生产率和高支出的境况，这种情况应该通过一切手段加以改善。另外，政府必须扮演控制塔的角色。但是，政府的不同部门互相推诿。另一个问题是研发投入非常不足，韩国在汽车行业技术发展上落后于先进国家。这些问题必须解决。

劳动力管理不完善以及低效率、高劳动力成本结构是韩国汽车行业最严重的问题。韩国五大汽车制造商的劳动力成本比例在2016年达到12.2％，超过日本丰田汽车的7.8％和德国汽车制造商大众汽车的9.5％。另外，在韩国生产汽车需要26.4小时，丰田汽车需要24.1小时，通用汽车需要23.4小时。此外，更消极的一面是韩国汽车制造商正在失去其竞争力。随着轿车的普及，韩国汽车工业在上世纪90年代末的亚洲金融危机之后迅速成长，但它没有实现车型多样化。韩国在推出运动型多用途车和皮卡车等热门车型方面一直未能取得成功，这些车型成为21世纪汽车工业的全球趋势。另一个问题是韩国汽车制造商的研发支出在全球竞争对手中处于最低水平。更糟糕的是，韩国通用汽车决定关闭其群山工厂，这令眼前的困境雪上加霜。



政府不应该急于向通用汽车注入资金。工人和管理层都应该首先努力拯救自己并达成妥协，以便政府能够考虑向其提供公共基金。不幸的是，工人和管理层均要求对方作出让步。看起来美国的通用汽车正在给韩国施加很大的压力。有人担忧通用汽车可能将这项资金用于其短期经营并最终退出韩国。韩国通用和政府应该尽全力寻找合适的解决方案，否则这将是一个大问题。



尽管韩国通用汽车很难与其工会达成集体协议，但通用汽车总部表示，如果韩国分公司未能在4月20日之前完成重组，将不得不宣布破产。根据现代汽车研究院的预计，韩国通用汽车退出韩国将使韩国国内生产总值减少8.4万亿韩元，裁员9.4万人。从韩国撤回汽车生产设施将令整个地方经济产生连锁反应，因为它们涉及到各个行业，包括材料、零部件和服务等领域。这就是为什么当韩国和美国开始就修改自由贸易协定进行谈判时，韩国汽车制造商非常紧张。



总体而言，韩国最近在与美国的自由贸易协定谈判中对汽车行业作出了让步。但从积极的一面来看，首尔抵挡住了华盛顿方面的要求，即应义务采购超过50％的汽车零部件。但是，对出口到美国的韩国皮卡车征收关税的期限将延长20年，否则韩国产皮卡车将在两到三年内更容易进入美国市场。许多人评估说，韩国在最近的谈判中设法捍卫其经济利益，但是考虑到特朗普不可预测的方式，未来将如何发展尚不确定，因此如何应对华盛顿未来的各种措施更为重要。目前，首尔方面被认为可以将潜在的损失降到最低。



3月28日，韩国和美国联合宣布，他们原则上就修改自由贸易协定达成协议。在最近的谈判中，双方一致同意将韩国产皮卡车的关税征收期限延长至2041年，同时，韩国将降低美国车辆的安全和环境适用标准。韩国谈判代表对美国汽车零部件强制配额要求坚决表示反对，这是韩国汽车业的一个敏感问题。但美国总统特朗普在3月29日的表态显示，对于韩国来说，此时此刻放松警惕还为时过早。为了最终克服危机，韩国汽车行业应该着眼于未来的技术。现在是时候积极努力实现工业模式转变，而不是只专注于解决眼下的紧急问题。韩国应该努力把眼下的危机转化为未来发展的机遇。