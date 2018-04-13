本月初以来，韩元兑美元汇率大幅上升。上周，韩元兑美元汇率升破1060韩元兑换1美元，引发人们对韩元兑美元汇率可能升至三位数水平的担忧。那么，韩元汇率未来的走势将会如何呢？今天，我们邀请到了韩国西江大学经济学院的金永翊（音译：김영익）教授，与他共同聊一聊韩元兑美元汇率波动的原因。



4月3日，韩元兑美元汇率收于1054韩元兑换1美元，这是自2014年10月以来，韩元升值幅度最大的一次。今年2月6日，韩元汇率一度达到1092韩元兑换1美元，截至目前涨幅已经达到3.4％。美国财政部对将贸易伙伴认定为汇率操纵国设定了三个标准，一是对美贸易顺差超过200亿美元；二是经常项目收支顺差在国内生产总值（GDP）中的占比超过3%；三是持续、单向的外汇干预，反复净买入外汇且12 月内总量超过国内生产总值的2%。就韩国而言，经常项目收支顺差在国内生产总值中的占比超过5％。因此，人们担心美国可能会将韩国认定为汇率操纵国。事实上，由于与北韩有关的风险，韩国股市和外汇市场被大幅低估，但是南北首脑会谈以及美国与北韩的双边会谈预计将分别于4月底和5月举行，地缘政治风险有所缓解，导致韩元相对美元大幅升值。



韩元快速升值背后的因素之一是与北韩有关的风险进一步下降。近几个月来，韩半岛的紧张局势得以缓和，南北韩之间有望进一步和解，北韩和美国之间的峰会有望举行，更多的投资者选择持有韩元。另一个因素是越来越多的人猜测韩国地方金融机构不太容易干预外汇市场。美国每年在4月和10月发布外汇政策报告，韩国符合指定为汇率操纵国的三项标准中的两项，并且已经成为被列入监测清单的国家之一。如果韩国政府在美国发布今年的货币报告之前干预外汇市场，韩国将被指定为汇率操纵国，将面临强大的经济压力。与此同时，韩国和美国之间修订的自贸协定将引发争议，这加剧了韩元兑美元汇率的波动。



3月28日，美国贸易代表在其网站上表示，韩国和美国之间的谅解备忘录正在制定强有力的规定，以避免汇率操纵等，营造贸易投资的公平竞争环境。这份报告加速了韩元相对美元升值。但韩国企划财政部否认有关货币兑换协议的传言。韩国经济副总理金东兖（音译：김동연）表示，韩国将保护其货币政策主权，政府将干预外汇市场，以抵制市场中极端的单边动向。他发布此番言论后，韩元汇率开始趋于稳定。



韩国政府否认修订自由贸易协定与货币协议之间有任何联系，韩国经济副总理兼企划财政部长官金东兖强调，对市场的干预将由韩国决定。考虑到对美国和中国之间贸易战争的担忧日益加剧，人们担心未来可能出现第二次“广场协议”。



历史上的第一个“广场协议”曾于1985年9月签署。当时，美国正在经历持续增长的经常项目赤字。美国、法国、德国、日本和英国五个国家签署了“广场协议”，以争取实现日元和德国马克的升值。该协议是美国试图减少经常项目赤字而签订的。之后，日元升值，升值幅度比马克更大，这给日本出口商造成极大困难。现在，许多人正在谈论第二个“广场协议”。显然，美国关注中国而不是韩国，因为去年美国对华贸易逆差达到3750亿美元。如果美国认为应该签订第二个“广场协议”，目标应该是中国人民币，而不是韩元。



33年前，美国在两年内分别将日元和德国马克分别升值了66％和57％，以解决自身的经济问题。特别是日元大幅升值导致日本出口商的竞争力下降，日本国内房地产市场泡沫破裂。因此，日本不得不忍受被称为“失去的二十年”的经济长期停滞。今天，美国再次关注经常项目赤字，并指向中国、日本、韩国和德国，这些国家贸易额很大，就像1985年的日本一样，美国可能要求升值相关国家的货币，这一举措将对韩国经济造成严重打击，因为韩国经济严重依赖出口。虽然像韩国西江大学经济学院金永翊教授预测的那样，美国的目标可能是中国，而不是韩国，但即便如此，韩国也会面临困难。



许多人提到“修昔底德陷阱”这一术语，它指的是一种崛起的力量威胁到一种既定力量从而引发战争的情况。今天，已经建立的权力是美国，而新的力量是中国，中国这股力量增长过快。在两大经济体之间的贸易中，中国可能抛售美国国债。如果发生这种情况，美元将贬值，人民币将进一步升值。如果人民币保持强劲，韩元将不可避免地升值，因为韩国高度依赖对中国出口货物。因此，美元将长期贬值，而不是升值。韩国经济应该为美元疲软走势做好准备，这一趋势预计将会不断加速。



4月3日，美国贸易代表宣布决定对1300种中国产品征收25％的关税。仅一个小时后，中国商务部就表示将采取反制措施。幸运的是，美国总统特朗普表示美国不会与中国进行贸易战，这两个国家可以避免即将来临的贸易战。但两国之间的贸易冲突摊牌，这势必会影响金融市场，包括韩国货币市场。有些人已经预计三位数的韩元汇率时代即将来临，因为有很多因素促进韩元相对美元走强，包括金融机构无法进行市场干预，南北关系缓和，美国和中国之间的贸易争端等等，这就是为什么韩国政府应该尽快提出对策。出口驱动型的韩国经济对汇率波动非常敏感，因为韩国货币的快速升值将使韩国出口商在海外市场上失去价格竞争力。从更长远的角度看，韩国应该实现贸易市场多元化，进一步扩大内需。

