世界贸易组织针对韩国禁止进口日本海鲜的规定，对日本表示支持。世贸组织在去年10月份做出决定，并在4个月后2月份的一份报告中再次重申了这项决定。对此，韩国政府于4月9日对日内瓦组织的裁决提出上诉。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊韩日之间关于海产品进口限制的争议。



争端的起源可以追溯到2011年，当时日本不幸遭受了大地震的袭击，并且福岛核电站遭受重创。由于担心日本遭受地震袭击造成的放射性泄漏，韩国禁止从福岛进口海产品。2013年，禁令扩大到包括来自福岛附近8个日本地区的28种海产品。日本向世界贸易组织提起抗议。世贸组织在首次听证会上表示支持日本，称韩国的措施缺乏透明度。反过来，韩国产业部已经对世贸组织的裁决提起上诉。



继2011年3月日本东部发生破坏性地震以及随后发生的福岛核事故之后，包括韩国在内的46个国家对日本食品实施进口限制。目前，这些措施仍在24个国家实施。日本在2015年向世界贸易组织提出申诉，抗议韩国的进口禁令。到目前为止，韩国是日本唯一向世贸组织提出抗议的国家。东京方面认为，韩国推出的措施是不公平的，而包括美国和澳大利亚在内的其他国家则取消或放松了与福岛有关的措施。在审查了日本的投诉后，世界贸易组织争端小组在2月份发布了一份报告，裁定韩国推出的措施未能履行WTO协议。专家组评估说，这些措施是对日本产品的歧视，韩国要求进行额外的检测是贸易限制性措施。但是，包括美国、俄罗斯和阿根廷在内的24个国家也要求日本提交产品放射性物质检验证书。9个国家要求日本方面标注海产品产地，以便禁止从福岛附近地区进口海鲜。考虑到这一现实，韩国政府已经对世贸组织的裁决提出了上诉，理由是对日本核反应堆和韩国人民的食品安全持续担忧。



问题的关键是食品问题。韩国公众高度关注日本海产品中的放射性污染问题，日本海产品的进口可能会导致韩国公民对他们吃的食物感到不安。这就是为什么政府对此事很敏感。进口禁令名单上的日本鱼类包括鲭鱼、鲍鱼、三文鱼、鱿鱼和鳕鱼等，这些在韩国都很受欢迎。如果取消进口限制，从福岛地区进口的海产品可能与韩国当地产品一起销售，公众的担忧可能会持续蔓延。比如说，人们可能会怀疑他们吃的鱿鱼来自日本，尽管它实际上来自韩国。



总部位于美国的伍兹霍尔海洋研究所检查了福岛核电站100公里内8个海滩下的地下水。它发现地下水中铯137的含量高出核电站所在港口海水中铯137含量的10倍。日本媒体也报道说，福岛核电站受辐射污染的水继续泄漏到海洋，高浓度的放射性铯沉积在核电站附近的水坝底部。如果韩国从福岛地区进口海产品，最大的问题是韩国公民不会相信日本产品，而这会对当地食品行业产生消极影响。考虑到这些因素，韩国政府对世贸组织的裁决提起上诉。



上诉的过程将比第一次审理更快。世贸组织的上诉审理应在90天内完成，上诉报告将在30天内发布。报告获得通过后，30天内双方将被告知结果。如果世贸组织再次制裁韩国，韩国将不得不决定是否接受裁决。如果是这样，韩国方面就要立即解除禁令。但如果韩国发现难以迅速采取行动，则可能会在审议期间延迟福岛海产品的进口。现在韩国政府已经上诉，结果将在7月份左右公布。但对韩国而言，前景并不乐观。从过往来看，韩国政府在一审中失败后，从未在世贸组织的上诉中获胜。



政府在准备上诉时表示，已经获得更多可靠证据来对抗世贸组织对韩国进口限制与世贸组织规则不一致的评估。按规定，结果将在7月份出炉，但由于世贸组织上诉机构一些成员的缺席，这一过程可能需要更长的时间。如果韩国在最终裁决中败诉，最多可以在15个月的审议期限内解除对日本海产品进口的禁令。因此，韩国最早可以在2021年初之前保持进口禁令。但政府仍然处于困境中。



如果韩国败诉，韩国可能会遵守世贸组织的决定，或者忽视世贸组织的决定，继续对日本的渔业产品实施禁令。根据《国际法》，世贸组织的裁决不具有法律约束力，但允许一个国家对违背世贸组织裁决的国家进行制裁。因此，如果韩国挑战世贸组织的决定并拒绝取消进口禁令，日本将对来自韩国的进口货物征收报复性关税。考虑到自身的利益，日本将任意决定韩国产品的关税。也就是说，东京将对来自韩国的重要进口商品施加高额关税，这两个国家将不可避免地发生一场激烈的贸易争端。



如果世贸组织对韩国做出最终决定，韩国将取消其进口禁令或维持禁令。如果它选择继续采取进口限制，就必须面对日本的报复性关税。而如果韩国取消禁令，就不得不处理国内食品的安全问题。由于美国已决定对韩国洗衣机实施保障措施并加大对韩国钢铁产品和汽车的贸易压力，与日本的贸易争端将增加韩国的困难，因为韩国经济严重依赖出口。分析人士表示，政府将不得不首先对日本海产品进行更精确的检查。目前，政府应该把保护民众健康放在首位，这点是毋庸置疑的，现在是时候在客观和科学的基础上减轻公众的担忧，并通过精心策划来应对世贸组织的裁决。

