随着南北韩首脑会谈的日益临近，韩国外交界和商界都非常期待历史性首脑峰会所带来的一些积极成果。南北韩领导人可能会在即将举行的首脑会议期间宣布正式结束南北韩敌对状态，人们对地缘政治风险缓解的期待很高，这也是韩国经济被低估最主要的原因之一。那么，2018南北韩首脑会谈将会带来怎样的影响呢？今天，我们邀请到了韩国IBK银行的副行长赵奉贤（音译：조봉현）先生，与他共同聊一聊以上的话题。



南北韩首脑峰会将于4月27日举行，美国与北韩之间的首脑会谈有望在五月下旬或六月初举行，这也是历史性的会谈。北韩的无核化将成为两次首脑会议的议程，南北韩首脑峰会其他的讨论议题将包括建立韩半岛和平和南北韩关系的稳定发展。无核化是第一要务，但这并不意味着南北韩不会涉及双边经济合作。一旦核问题得到解决，经济问题就会自然而然地进行讨论。南北韩峰会不可能只是一次性活动，有希望在必要的时候再次举行。如果双方在本周的峰会上实现核问题的重大突破，未来可能会在其他的会谈中讨论经济问题。



与前两次南北韩首脑峰会不同，本周的峰会会谈主要集中在无核化问题上，南北韩之间的经济合作可能会在下一阶段进行讨论。目前，北韩正受到联合国安理会的制裁。在这个情况下，南北韩双方很难开展经济合作。但如果定期召开南北韩首脑峰会，首尔和平壤将能够认真讨论经济问题。最近首尔青瓦台总统府表示，有关国家正在考虑通过在南北韩首脑峰会和北韩与 美国的双边首脑峰会宣布以和平条约取代停战协定的方式正式结束南北双方的敌对状态。人们将注意力转向未来积极的发展放卖弄将有助于缓解被低估的韩国股市。



南北韩战争以停战结束，但两国一直处于敌对状态。这意味着南北韩可能会随时发生冲突，这就是韩半岛紧张局势升级的原因。但即将举行的首脑峰会可能会讨论南北韩战争停战以及签署和平条约等问题，完全结束敌对状态。用和平条约取代长达数十年的停战协议将对韩国经济产生巨大影响。事实上，北韩反复挑衅的举动会刺激韩国股市和金融市场。南北韩处于战争状态，存在地缘政治风险，这使得韩国股价被低估。但正式结束南北韩战争，韩半岛和平条约将对韩国金融市场产生积极影响。



据彭博社报道，截至4月中旬，韩国综合股价指数KOSPI指数的市盈率已达11倍，这几乎是全球平均水平的19倍。市盈率是衡量股票市场的总体估值与收益的比率。比率越低，股票的价值被低估越多。韩半岛的地缘政治风险导致这一低估现象的发生，因为风险往往会增加金融市场的不稳定性。但南北韩首脑峰会将宣布停止敌对状态，这将证明投资韩国具有巨大的潜在收益，因此吸引更多外国投资者进入韩国股市。南北韩关系的回暖能够刺激韩国股市的上涨。



南北韩首脑峰会之际，人们对南北韩之间和平关系的期望值越来越高，韩国股市随之上涨。4月18日，韩国KOSPI指数上涨26.21点，报收于2,479.98点，创3月22日以来的新高，，与建筑和经济合作有关的股票全线上涨。4月18日，外国投资者在KOSPI市场购买了价值3500亿韩元的股票，股指被大幅拉高。



4月18日，韩国主要股市在一个月内达到新高，显然受美国总统特朗普前一天讲话的影响，他提到可能会结束南北韩敌对状态。人们对结束韩半岛长达65年敌对状态的期待值越来越高，韩国的信用违约已经达到了一个月以来的最低水平。如果南北韩领导人在峰会期间达成改变敌对状态的历史性协议，那么外国投资者在韩国的投资将会大幅增加。与此同时，北韩也出现重大变化的迹象。



自北韩金正恩政权上台以来，北韩推行核武器和经济并行发展的政策，将其全部精力集中在核武器研发上。但平壤方面在执政党劳动党最近的全体会议上宣布将更多地关注经济。北韩似乎认为，即使没有核武器，经济成就也能保证金正恩政权的安全和持续。为了重建经济，北韩将加快经济改革和经济开放。北韩将通过吸引外资的方式进入21个经济开发区，全力打好2020年成为经济强国的基础。



上周五，北韩采取了一个新的战略，将所有经历都集中在经济发展上。这是北韩国家政策的一个重大转变，表明北韩已经正式表明了采取非核化战略的决心。此外，北韩可能会采取中国上世纪八十年代的改革开放政策，这增加了韩国政府推动其建立南北韩经济共同体的可能性。我们相信，韩半岛新的经济地图将两个国家通过一个新的经济带重新连接起来，建立一个南北韩之间的经济共同体，这个共同体将实现两国的共同繁荣。

