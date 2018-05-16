2018年南北韩首脑峰会之后，人们对于“韩半岛内部经济合作”新时代的期待愈加强烈。上周五，南北韩首脑峰会之后，两国领导人发表了《板门店宣言》，达成许多重大协议，成为进一步发展南北关系的突破口。那么，南北韩未来经济合作的前景如何呢？今天，我们邀请到了韩国现代经济研究院统一研究中心研究员李海正（音译：이해정）先生，与他共同聊一聊南北韩首脑会谈的经济意义。



《板门店宣言》发布之前，南北韩首脑峰会在韩国股市中显示出积极的反应。最近的一次峰会令人欢心鼓舞，它将实现韩半岛完全无核化。所以，全球评级机构很可能会在未来提升韩国的主权评级。南北韩之间在经济合作是最引人注目的部分，声明指出双方同意积极实施2007年10月4日宣言中商定的项目，并采取实际步骤实现南北双方的联系，实现跨境铁路和公路的现代化建设。这些协议将为南北韩新的经济合作奠定基础。



通过南北韩两国在韩半岛建立和平制度和实现完全无核化的承诺，2018年南北韩首脑会议预计将缓解已经影响韩国经济的地缘政治风险。实际上，全球三大评级机构已经评估，由于近期南北韩关系的改善，该地区的地缘政治风险得到缓解。韩国股指在4月27日南北韩峰会举行时盘中突破了2500大关。一个积极的信号正在刺激整个区域经济，许多人预计韩国国内需求将日益旺盛，开城工业园区和更多的社会间接投资项目将重新启动。但事实上，南北韩之间的经济合作并不是上周首脑会谈的主要议题。不过，南北韩双方领导人确实在《板门店宣言》中包含了对双边经济合作的承诺。



2016年以前，联合国对北韩实施的经济制裁还不足以影响其国民生计。但自2016年平壤第四次核试验以来，制裁更加严苛，以致北韩公共生计不断恶化。日益强化的制裁促使北韩进入对话轨道。就韩国而言，由于出生率低和人口迅速老龄化，韩国越来越需要提高其潜在增长率的动力。政府需要通过与北韩的经济合作寻找新的增长引擎，这将促使韩国与北韩讨论经济问题。



由于研发核武器，北韩一直处于国际制裁之下，这阻碍了其对原油、钢材等工业原料以及日用品的贸易。就韩国而言，它迫切需要找到经济突破口，因为它显然正在走向一个长期的低增长周期。也就是说，南北韩经济合作可能是一条新的出路，也是共同繁荣的基础。在最近的峰会上，两位领导人同意首先重新连接跨境铁路和公路。



京义线铁路沿韩半岛西部从首尔到北韩的新义州，在2000年第一次南北韩首脑会议后重新连接。这条铁路和东海岸的东海线铁路的建设分别于2003年和2004年完成。韩国政府实际上一直在努力推动交通网络的连接。这个网络包括三条主要的经济带，形成韩半岛的“H”型经济带。在构想的经济网络中，南北向的西部通道，韩国人在一天之内就可以抵达中国，而东部地区将通过西伯利亚通道连接到欧亚大陆，成为东西方连接的非军事地带。由于南北韩的分裂阻断了韩国通往亚洲大陆的陆路交通，韩国仿佛是一个岛屿，。但“H”型经济带将推动韩国扩大其对该地区的经济影响力。



连接北韩，最终进入欧洲的交通网络的建立将形成所谓的“韩半岛新经济地图”，为南北韩共同繁荣铺平道路。为了共同繁荣，首尔和平壤承诺积极落实2007年南北韩首脑会议商定的经济项目。



2007年10月4日南北韩宣言达成的协议包括社会间接资本扩张、资源开发、创建双边合作特区，实现和平与合作，建成开城一期工业园，并开始二期开发，实现跨境铁路和道路的翻修，开启安南和南浦造船综合体的建设，同时开启平壤和首尔的直飞航线，在农业、医疗保健和环境保护方面实现两国的合作。最近举行的首脑会议将有助于重新恢复这些地区的韩半岛经济合作。值得注意的是，双方同意在开城设立联合办公室，提高重开开城工业园区的可能性。



如果十一年前达成的协议在最近的南北韩首脑会议后实施，那么自2016年起暂停开放的开城工业园区可能会恢复运行。另外，第二个和第三个南北韩联合工业园有望得到进一步建设。然而，对于双边经济合作全面开启，应该首先解除对北韩的国际制裁。最近的南北韩首脑会议标志着北韩无核化的开始。韩半岛新的经济时代也将取决于北韩将如何实现完全无核化这个目标。