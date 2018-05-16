聚焦韩国企业重组计划

韩国公司如锦湖轮胎、STX造船海洋公司以及韩国通用汽车公司已经完成重组，走上复苏之路。与过去不同，往往重组会出现大规模裁员，但这些公司表示基层员工可以和管理层共同合作，成为企业重组后新的框架。今天，我们邀请到了真好经济研究所的所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊韩国企业新的重组模式。首先，请他为我们介绍一下锦湖轮胎收购问题的解决方式。



锦湖轮胎曾是韩国最大的轮胎制造商，但在最终决定将其出售给外国公司之前，它一再遭受破产危机。2010年，锦湖轮胎开始启动重组计划。由于工会的强烈反对，将该公司出售给中国轮胎制造商双星公司的计划被推迟。工会强烈反对将公司出售给一家中国公司，表示双龙汽车在中国汽车制造商收购之后，被上海汽车公司作为技术来源。公司表示，如果该公司未能被收购，债务缠身的轮胎生产商锦湖公司将不可避免地被置于法定管理之下。在破产与出售给外国买方这个问题上，工会最终选择后者。



4月1日，双星的收购计划在工会的投票中获得通过。大多数工人投票赞成该项计划，从而使得债务缠身的公司能够避免法定管理。工会最终接受了外国投资，因为债权人同意采取一些旨在防止外国买方窃取技术的安全措施。债权人承诺允许公司独立管理本地工厂，限制公司的出售期限为三年，并保证现有工会工作人员的工作安全性为期三年。因此，锦湖轮胎在4月2日签署了扭亏为盈的计划，为商业正常化迈出了重要一步。韩国STX造船海洋公司于4月10日进行了另一项引人注意的重组交易。



韩国STX造船海洋公司的财务结构和订单数量显示该公司已获得资金能够持续运营到年底。但大多数分析师评估认为，造船厂的境况直到年底才能够有所改善，这主要是考虑到劳动力成本和各种其他成本。因此，主要债权银行韩国产业银行要求该公司裁员近700名生产工人，然而工会是不能接受的。作为裁员的替代方案，工会建议所有的生产工人在未来五年内施行为期六个月的无薪假，并接受工资和奖金的减少。



与此同时，韩国通用汽车公司的工会和管理层于4月23日达成了重组计划，以解决是否关闭群山工厂这一问题。关于争议最大的群山工厂就业维持问题，劳资双方同意允许工厂工人申请自愿退休，并派遣留守人员到韩国通用汽车其他工厂工作。锦湖轮胎、韩国STX造船海洋公司和韩国通用汽车公司这三家公司在重组过程中都发生过工会和管理层之间激烈的对抗，但他们设法通过无薪假、减薪和自愿退休等方式避免大规模裁员，这与以前的重组方案形成了鲜明的对比。2009年双龙汽车和2010年韩进重工集团曾发生大规模裁员的现象。韩国文在寅政府的原则是能够完成重组的重要原因。



目前政府的原则是从商业角度进行重组，而不是受政治利益的影响。最近的重组案例值得肯定，因为它们是基于这一原则完成的。一度支撑当地经济的造船和汽车工业未能及时进行重组，失去竞争力。另一方面，他们的中国和日本竞争对手通过兼并收购或清算破产精简了管理，增强了竞争力。迄今为止，韩国已经为造船业减免了超过20万亿韩元的税收。当然，用纳税人的钱补助破产企业是为了挽救局面。虽然最终的重组计划姗姗来迟，但这是一个值得欢迎的举措，因为政府主张根据经济原则进行重组。



工会强烈反对裁员不足为奇，因为这是一个非常严重的问题，因为许多工人的生活在现行的社会保险体制下无法得到保障。但政府不断强调不干预原则，坚持公司制定详细的自救计划。结果，劳工和管理层共同找到了一条生存之路。但是，鉴于还存在一系列未决事项，未来还有很长的路要走。



时机的把握在产业结构调整中非常重要，不应以政府为主导进行重组，而应以市场为导向进行重组。2008年全球金融危机以来，韩国持续了十多年的经济衰退，但韩国企业还是没有对市场和外国竞争对手进行精准的分析。韩国迫切需要彻底改变有关向破产企业注入公共资金的法律法规。目前政府的财政赤字可能会继续增长，这意味着通过公共资金推动重组将越来越难。现在是按照市场原则来制定新的重组制度的时候了，包括并购、破产还有出售。



2008年全球金融危机之后，引领韩国经济的造船、航运、钢铁和石化行业面临危机。有人呼吁尽快解决资不抵债公司的问题，以提高整体行业的竞争力。但政府错过了重组的黄金时期，因为它在危机爆发时使用了公共资金。现如今，韩国政府必须汲取教训，努力做好产业结构调整，为韩国经济的再次腾飞注入新的活力。

