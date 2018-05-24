聚焦美国退出伊核协议

5月8日，美国总统唐纳德·特朗普宣布美国将退出《伊朗核协议》，恢复对伊朗的经济制裁，给韩国经济蒙上阴影，这主要是它加剧了中东政治风险。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석）教授，与他共同聊一聊华盛顿退出伊朗核协议后对于国际原油价格上涨以及韩国出口的潜在影响。



这种情况令人不安。美国、英国、法国、德国、中国和俄罗斯6国取消了对伊朗的经济制裁，以结束其核计划。但是现在美国脱离了这份核协议。如果制裁重启，伊朗的原油供应可能会大幅减少，国际油价可能急剧上涨。作为原油的主要进口国，韩国对此深表关切。



包括美国在内的六国于2015年7月与伊朗签署了核协议，并于次年1月取消了对伊朗的经济制裁。但特朗普上周宣布，美国将退出核协议并恢复对伊朗的制裁，称核协议并未能阻止伊朗进行核武器开发。做出这一决定后，国际油价一直在波动。伊朗是排名第三的原油生产国，如果这个原油大国受到美国制裁，原油供应将不可避免地减少。5月9日，纽约商品交易所6月份交割的西德克萨斯油价收于每桶71.14美元，比前一交易日上涨了3％。这是自2014年11月以来的最高水平，令韩国非常担忧。



韩国100％依赖原油进口，进口原油加工并出口石油产品。如果油价上涨，进口价格和制造成本也会大幅上涨，导致成品油价格和消费价格走高。高通胀可能会抑制消费和投资，从而对经济增长产生负面影响。过高的通货膨胀可能成为经济复苏的障碍。



2016年对伊朗的国际制裁取消后，韩国进口伊朗原油大幅增加。伊朗原油去年占韩国原油进口总量的13％，排名第三。如果进口的伊朗原油减少，韩国将在中长期面临原油供应紧张的局面。全球投资者认为，韩国容易受到油价上涨的影响，因为韩国原油需求严重依赖进口，这可能会增加外汇市场的波动性，这是美国退出伊核协议后可能会出现的另一个严重问题。



美国国防授权法禁止许多国家与伊朗进行贸易往来。幸运的是，韩国有资格获得豁免资格，并继续与伊朗开展贸易。韩国企业通过韩国友利银行管理设在伊朗中央银行名下的账户进行交易。如果韩国在美国恢复对伊朗的制裁后不能获得豁免资格，那么以韩元为基础的支付方式可能会被取消。我们知道，没有财政的支持，要处理进出口物流流程非常困难。



美国国防授权法于2012年颁布，允许美国出于国家安全原因对其他国家实施政治或军事制裁。根据法律，禁止与伊朗中央银行进行交易的外国经济机构同美国金融机构开展业务。但是，美国对日本、印度、中国和土耳其以及韩国采取豁免条款。韩国能够以有限的方式与伊朗进行贸易往来。如果这次没有获得制裁的豁免，韩国可能不得不停止从伊朗进口原油，如果韩方企业不能用当地货币付款，他们就会陷入困境。当然，这些担忧还没有成为现实，因为对伊朗的经济制裁将有着3到6个月的宽限期。



如果伊朗以某种方式停止其核计划或在宽限期内采取其他措施，美国可能取消该计划停止制裁伊朗。目前，伊朗不需停止与其他国家的经济交流，但最终的决定将在宽限期后做出。美国是唯一一个决定退出伊核协议的国家，只有一个国家实施的制裁对国际贸易的影响是有限的。当更多伊朗原油进口商加入制裁时，这将产生重大影响。



在美国宣布退出伊核协议的同时，英国、法国、中国和俄罗斯等其他签约国表示将继续遵守协议。此外，美国的经济制裁将在90天至180天的宽限期后恢复。考虑到这些因素，连锁反应可能没有预期的那么严重。但是业界预测，国际油价可能上涨至每桶100美元。另一个负面的情况是，如果其他国家加入制裁，伊朗经济将会大幅萎缩。如果发生这种情况，韩国对伊朗的出口也将大幅下降，政府应该制定一些应对措施。韩国各界也应该充分重视外汇风险管理，实现多样化的韩国出口市场，以克服油价上涨所带来的影响。

