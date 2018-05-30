5月14日，韩国政府向世界贸易组织申诉，质疑美国对韩国洗衣机和太阳能电池板采取紧急进口限制措施，认为这些措施违反了WTO规则。那么，韩美之间的贸易争端未来走向将会如何呢？今天，我们邀请到了韩国LG经济研究院的金亨柱（音译：김형주）博士，与他共同聊一聊以上的话题。首先，请他为我们介绍一下两国贸易争端的起因以及韩国采取如此行动的背景。



我们首先需要审视一下美国的保障措施。美国在决定采取措施时声称，进口洗衣机和太阳能产品严重影响当地工业。美国方面表示，它将在未来三到四年对这些产品实施进口限制。正如美国所指出的那样，如果从包括韩国在内的其他国家进口货物确实损害了当地工业，则紧急进口限制措施是合理的。但目前还不清楚进口产品是否真的伤害了当地工业。此外，有必要审查美国洗衣机和太阳能电池板制造商是否确实处于困境。韩国和美国过去三个月举行了双边会谈，以解决世贸组织以外的问题，但双方未能达成谅解。所以，韩国要求世贸组织解决争端。



2月份，美国政府对韩国洗衣机和太阳能电池板实施紧急进口限制措施，称进口货物损害美国工业。根据这些措施，将对超过120万台配额的进口洗衣机征收40％至50％的关税。对超过一定配额的进口太阳能产品征收高达30％的关税。在上述措施生效后，韩国政府宣布将通过世贸组织采取行动。实施保障措施是为了保护本地工业免受进口产品对国内工业造成严重损害。但韩国政府认为，美国并未明确指出美国进口韩国商品与损害工业之间的明确联系。韩国已与美国进行双边会谈，通过对话解决贸易争端。但美国拒绝赔偿因紧急进口限制措施给韩国公司带来的潜在损失。韩国选择向世贸组织申诉，这将进入漫长的争端解决过程。



韩国和美国举行了双边会谈，但双方将不得不根据世贸组织指导方针再进行一两个月的双边会谈。如果他们仍然无法找到解决方案，将进入听证阶段。如果双方在第一次听证会上接受裁决，争端解决程序就结束了。但在大多数情况下，争议会转移到第二次听证会上，并最终做出裁决，双方也必须接受裁决结果。



现在韩国已向世贸组织提出申诉，韩国将与美国举行双边会谈，作为争端解决程序的第一阶段。如果双方在60天内未能达成协议，韩国政府可以要求世贸组织成立一个小组。通常情况下，组建争议解决小组需要一年时间，最终裁决需要两到三年的时间。韩国出口商在此期间将不可避免地遭受损失，因为关税导致他们的销售价格不得不在美国市场上高出20％。考虑到这些因素，韩国政府希望在双边谈判中解决这个问题，但前景并不乐观。



通过双边会谈解决争端的可能性很小。包括美国在内的许多国家都采取了保障措施，并不是因为遵守原则，而是因为他们想拖延时间。 美国需要相当长的时间才能履行世贸组织的裁决，并退出其已经生效的保障行动。至少在此期间，美国工业将受到保护。为了获得比韩国更大的优势，美国可能会尽可能长拖延时间，并进入第二次听证会。



通过双边谈判解决争端是很困难的。这在韩国政府提出的许多投诉中只发生过一次，是关于1997年韩国向美国出口彩色电视机的案例。如果过去的经验可以作为参考，韩国普遍预计会在做出最终决定之前经历第一次裁决的繁琐程序，然后再上诉，最终实施第二次裁决。



考虑到美国似乎没有任何充分的理由采取保障措施，韩国赢得此案的机会很高。当我们看到美国洗衣机制造商惠而浦的财务报表和市场份额时，其盈利能力恶化以致导致破产风险并不明显。这家美国家电制造商在其他国家拥有多家子公司，包括中国、越南和巴西，业绩表现良好。总之，美国似乎不符合采取保障措施的条件，韩国很有可能赢得此案。



在韩国向世贸组织提出的11个针对美国的投诉中，8个被裁定为支持韩国。这一次，韩国政府也对结果充满信心。问题在于这是一个漫长的过程，美国可能不会立刻执行裁决。美国实际上在充分利用世贸组织规则允许的三年期限后才会撤销保障措施。此外，消极因素是自特朗普政府就职以来，美国一直否认世贸组织的权威性。即便如此，积极利用世贸组织规则对于韩国这样依赖出口的小型经济体来说是一种实用的贸易战略。此外，韩国政府应与其他受影响国家合作，对华盛顿的举措采取协调一致的措施，同时不断提高本地公司的竞争力，实现出口市场的多元化。