聚焦LG集团经营权交接

韩国LG集团会长具本茂（音译：구본무）于5月20日去世。已故具本茂会长因LG集团在其23年的领导下成长为全球科技巨头而受到广泛赞扬。LG集团于5月22日为具本茂会长举办了葬礼，并将于下个月召开临时股东大会，以批准任命具本茂的养子、LG电子常务具光谟（音译：구광모）接棒继任。这意味着LG集团将从第三代领导人向第四代领导人时代转变。最近，韩国家族控制的大型企业集团的接班事宜受到业界的广泛关注。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철인）先生，与他共同聊一聊韩国大企业集团的继任问题。首先，我们聊一聊为什么LG集团的经营权继承引起了如此多的关注。



LG集团在领导层继任方面有两个主要原则。第一个原则是长子继承制。第二条原则是领导人70岁时卸任。LG集团创始人具仁会（音译：구인회）创立LG公司以来，长子继承的家族传统一直延续。独特的传统与韩国的其他大型企业集团形成了鲜明的对比，全国几乎所有的财团都因为兄弟之间的竞争而出现管理层混乱，但具氏家族并非如此。创始人具仁会将领导权交给了他的长子具滋暻（音译：구자경），他于1995年传位给他的长子具本茂。现在，具光谟有望接管LG集团的经营权。LG集团经营权的顺利交接引起各界的广泛关注。



LG集团一直沿用儒家家族长子继承经营权的传统。LG集团创始人具仁会于1969年12月31日去世，他的弟弟也是联合创始成员具哲会（音译：구철회）于次年1月宣布辞职。随后，董事会选择了他的侄子具滋暻接任，当时他是LG电子前身金星的副总裁。同样，具滋暻于1995年把LG集团经营权交给了他的长子具本茂，当时具滋暻已经70岁了。具本茂最开始在集团化学公司工作，当时只有30岁。他成为LG集团第三任会长之前，积累了多年的工作经验。之后，他通过进入包括电信和显示器在内的新领域，展现了其领导力。在他担任会长期间，LG集团的销售额达到了270亿美元，去年这个数字增长到了1480亿美元。在公司成功发展的背后，除了长子继承传统之外，还有另一种独特的文化。



LG集团被拆分成几个集团，包括LG集团、GS集团、LIG集团和LS集团。在这个过程中没有冲突或摩擦，这种隔离传统可以追溯到创始人具仁会和许万桢（音译：허만정）之间的伙伴关系，他是具仁会妻子的一个非常富裕的亲戚。1947年，两家成立了乐喜化学工业社，现在被称为LG化学公司。这两个家族之间的伙伴关系持续了几十年，没有任何冲突，这在商业中是非常罕见的。最终，由许氏家族成员领导的GS Group于2005年与LG集团在没有任何争议的情况下拆分。LG集团于2003年转为控股公司架构，成为韩国第一家企业集团，这避免亲属之间在管理控制权方面的冲突。这两个家族的合作关系持续了近60年，最终他们在没有任何争议的情况下拆分。



现在，具氏家族的具光谟有望担任LG集团的掌舵人，LG集团的发展强调人与人和谐的管理理念，但是他必须克服一个最主要的障碍。



如果具光谟成功接管经营，LG集团将成为第一个实现第四代领导人继承的韩国企业集团。但他将不得不支付超过900亿韩元的遗产税。公平交易委员会已经认可三星电子副董事长李在镕（音译：이재용）为韩国最大的企业三星集团的总裁。两家三星公司——三星C＆T公司和第一纺织公司之间2015年的合并被认为最终确定了李在镕对三星集团的收购。但最高法院的判决成为他未来的阻碍，因为他被指控贿赂前总统朴槿惠和她的闺蜜崔顺实，陷入权力滥用丑闻。即将到来的最高法院审判是李在镕必须克服的主要障碍。



遗产税的征收是影响LG集团父子间经营继承的因素之一。如果具光谟接管了他已故父亲的全部股份，那么他必须支付近1万亿韩元的遗产税。三星集团最近将李建熙（音译：이건희）董事长的经营控制权交给了他的儿子李在镕，但最高法院的裁决仍然是一个绊脚石。与此同时，现代集团正面临着其治理结构改革计划的问题，这是企业继任的第一步。人们越来越担心大型企业集团管理层继任问题。



业界有许多批评和担忧，许多人质疑家族企业集团中的遗传继承是否合法。如果他们遵守法律，适当地支付相关税收并改变为控股公司结构，这不会成为问题。但事实上，包括逃税在内的违规行为猖獗。韩进集团最近发生的滥用权力丑闻引发了巨大的公众担忧，许多韩国人质疑为什么这些公司让家族的第三代和第四代成员参与管理，而不是让有能力的职业经理人管理公司，就像国外的公司一样。事实上，家族中的一些年轻成员在他们开始工作仅仅四五年之后的30多岁就成为高管。有人怀疑他们是否有足够的经验和能力担任这些职位。



过去，大企业家族都将世袭领导权继承认为是理所当然。但很多人都指出，企业集团有必要改变以前的做法，并努力以透明的方式过渡到新领导层。LG集团已经准备好第四代家族继承的经营权交接，三星、现代、SK和乐天等其他大型集团也将进入下一代领导人阶段。韩国的大型企业集团将如何满足社会对改革的需求，仍有待进一步观察。

