韩国经济政策的“得与失”

上周，韩国公布了主要经济指标，这反映出文在寅总统经济政策在他执政第一年的成果。越来越多的人呼吁重新审视文在寅政府倡导以收入为主导的增长理论，这个理论认为家庭收入增加将改善收入分配并刺激国内需求。今天，我们邀请到了韩国建国大学经济学教授崔培根（音译：최배근）先生，介绍了韩国经济现状及改善措施。



5月29日，文在寅总统主持会议，讨论韩国家庭收入的走势。统计显示，今年第一季度，20％的低收入家庭平均收入与去年同期相比下降了8％，这是令人非常沮丧的消息，因为即使增加收入，也不足以让低收入家庭获得足够的支出。相比之下，20％的高收入家庭的平均收入增长了9％，这最终导致收入差距进一步扩大。韩国文在寅政府以人为本的经济理念以及收入驱动型的经济增长主要目的是提高低收入家庭的收入水平，而收入差距的进一步扩大对总统来说是一个非常大的震撼。



5月29日，文在寅总统召开了不定期经济会议。此次会议上，统计数字表明今年第一季度低收入阶层的收入同比下降8％，这是自2003年有记录以来的最大降幅。全国工厂今年3月份平均满负荷开工率仅为70％，为2009年3月以来的最低水平，而失业率高于4％。与文在寅政府的最初目标相反，就业并未出现大幅增加，收入两极分化不断扩大，这引发了政府对收入主导型增长驱动的担忧，但此次会议上也出现了一些积极的信号。



根据韩国央行的数据，经历了去年12月份开始的5个月下滑后，韩国消费者信心指数在今年5月份有所反弹，该结果反映了对未来经济状况的信心。韩国央行表示，韩国与北韩之间的关系有所改善，正如4月底南北韩首脑会谈所展现的，人们对韩国当地建筑商参与北韩发展项目的期望值不断提高，这提振了消费者信心。此外，韩国股市表现良好，这对本地股票投资者来说是一个鼓舞人心的消息。



综合消费者信心指数在去年12月至今年4月份出现下滑，但5月份为107.9，较上月上涨0.8点。指数超过100意味着更多的人对经济表示乐观。此外，韩国的工业产值也出现了改善的迹象。



5月31日，韩国统计局表示，由于半导体需求持续上升以及汽车零部件出货量增加，4月韩国工业产值较上月明显回升。事实上，韩国汽车业市场份额在全球市场中占有一席之地，但目前面临巨大困难。幸运的是，4月韩国对欧洲的汽车出口大幅回升，促进了汽车零部件生产的好转以及平均制造产能利用率的进一步提高。尽管如此，我们不应该放松警惕，因为零售下降，企业基础设施投资也持续下降。从这个意义上说，经济状况依然面临举步维艰的状况。



4月份，韩国工业产值较上月上涨了1.5％。这一增幅是自2016年11月份增长1.6％之后，17个月以来的最大增幅，这主要归因于芯片制造、汽车制造和建筑行业的产量大幅增加。另一方面，消费和投资下降，零售业是个人消费的晴雨表，经过三个月的增长后，4月份出现下降，基础设施投资也连续两个月下降。显然，负面指标有所改善，而正面指标有所恶化。今年，各界对韩国的经济增长有着不同的预测。



经济合作与发展组织预测今年韩国经济将增长3％，明年经济增长预计继续保持在3％，这与韩国政府和韩国央行韩国银行的预测基本相同。但我们需要注意的是，韩国开发研究院所作出的经济预期，去年年底预测今年韩国经济将增长2.9％，低于政府预测的3％。尽管国会通过了3.8万亿韩元的追加预算案，但韩国开发研究院在其最新的展望报告中继续维持其经济预期。当然，很多人认为，韩国开发研究院可能会在考虑追加预算的情况下，在其最新报告中提高其增长预期，但事实并非如此。这意味着，韩国开发研究院认为今年的经济前景比最初的预测还要糟糕。



5月31日，经济合作与发展组织和韩国开发研究院分别维持其经济增长预期为3％和2.9％。经济合作与发展组织列举了贸易保护主义日益加剧以及建设投资减缓的可能性，认为这是韩国经济的风险因素。韩国开发研究院则预测追加预算和政府的就业政策可能会扩大个人消费，但效果将会明显减弱。作为解决收入两极分化和长期经济低迷的手段，文在寅政府提出了一项收入驱动型增长政策，希望从根本上提高经济活力。然而，通过各项经济指标，显示政府需要重新审视其经济政策，并在必要时做出修改，以有效推动创新驱动型经济增长。