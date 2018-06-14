随着现阶段贸易保护主义日益蔓延，韩国钢铁行业面临危机。韩国对美国钢铁关税实施了永久性减免，以换取对美国钢材出口的配额。即便如此，世界各国对韩国钢铁和金属产品实施了诸多进口限制，这并未从根本上解决问题。今天，我们邀请到了韩国梨花女子大学国际大学院的崔炳日（音译：최병일）教授，与他共同聊一聊韩国钢铁工业目前所面临的现状以及全球贸易保护主义措施。



韩国钢铁产品在质量和价格方面获得了世界各国客户的广泛好评。但2008年全球金融危机以来，全球对钢材的需求大幅下降，而发达国家对钢材进口施加了各种限制，理由是要保护本国工业。这种趋势不可避免地会影响像韩国这样的主要钢铁出口国。另一个利空消息是中国国企在政府补贴的支持下，近十年来钢铁产量显著增加，这最终导致钢铁产品在全球市场供过于求。由于贸易保护主义和中国钢铁产能过剩这两大因素，韩国钢铁行业陷入困境。



据韩国国际贸易协会公布的数据显示，韩国钢材出口受到外国反倾销等95个进口限制措施的限制。28个钢材进口限制来自美国，其次是加拿大11个、泰国8个、印度7个，仅今年就增加了6个新的限制措施。正如韩国梨花女子大学崔炳日教授的介绍，韩国钢铁产品出口陷入困境主要是因为中国对钢铁生产设施的过度投资导致贸易保护主义抬头以及钢铁供应过剩。



钢铁是经济最主要的行业之一。上世纪60年代，韩国面临经济停滞衰落的时候发展了钢铁工业。韩国可以从其他国家进口钢铁，但最终决定从长远角度出发推动钢铁工业，这是一个对所有经济活动都非常重要的的基础工业。2008年全球金融危机以来，许多国家都试图保护自己的钢铁行业，大力解决就业问题。自美国总统特朗普和英国脱欧以来，贸易保护主义开始在世界各地蔓延。



贸易保护主义在特朗普上台后在美国快速推进，目前已经蔓延至世界各地，这导致韩国钢铁产品面临诸多进口限制。未对韩国进口钢材施加限制的中东本月开始采取贸易保障措施，而欧盟正在考虑采取类似行动。去年，韩国向中国、美国、日本和欧盟等出口市场出口了价值36.1亿美元的钢材。欧盟的限制措施将令韩国钢铁行业雪上加霜。更糟的是，从钢铁行业开始的贸易保护主义可能会蔓延到其他行业。



汽车行业可能受到贸易保护主义冲击。特朗普曾表示，在欧洲和中国销售的美国汽车分别被征收10％和25％的关税，而美国仅征收2.5％的进口关税。对于这种不平衡，他建议其他国家降低进口关税或美国提高进口关税。韩国半导体行业也可能会出现类似的情况。钢铁是最主要的传统行业，而半导体是未来高科技行业的关键要素。韩国和美国是半导体的主要生产国。考虑到美国对中国半导体业务扩张持谨慎态度，华盛顿的贸易保护主义很可能转向这一领域，这将对韩国产生重大影响。



5月份，韩国钢材、汽车和半导体的海外销售总额达到173亿美元，占出口总额的34％。但钢材出货量已经开始下降。此外，如果美国实施高关税，这将会对韩国汽车出口造成打击，而韩国汽车出口近期呈现上升趋势。美国是韩国汽车最大的国外市场。去年，韩国对美国市场汽车出口总额为146亿美元，占出口总额的近三分之一。就半导体方面而言，5月份韩国芯片出口量占半导体总出口量的20％。中国是韩国半导体最大的进口国，现在已经开始对韩国芯片制造商进行价格调查。显然，中国正在控制其外国竞争对手，以推动当地的工业发展，这也对韩国半导体产业和经济造成不利影响。



日益蔓延的贸易保护主义将导致韩国商品的出口价格上涨，这意味着韩国产品销量将大幅下滑，出口商的销售额将同时下降。为规避贸易保护措施，韩国公司可能在美国建厂，在当地生产商品。这种情况也会减少韩国就业，产生就业问题。总体而言，贸易保护主义将对其他行业造成连锁反应，韩国经济增长率预计将下降，且将对公共事业造成负面影响。



贸易保护主义是拖累经济的主要不利因素。6月份，美国政府开始对来自欧盟、加拿大和墨西哥的进口钢铁和铝制品征收高额关税，这些国家已就美国的行动向世界贸易组织提出申诉。全球主要经济体之间的贸易战和更高的贸易壁垒将影响全球贸易总量。严重依赖出口的韩国可能面临诸如裁员和经济下滑等不利影响。为了克服困难，韩国需要与其他国家合作，共同应对困难，谋求出口服务业的方法和途径，开启韩国出口的新未来。