2008年全球金融危机爆发以来，美国基准利率10年来首次达到2％。6月13日，美联储上调了基准利率0.25个百分点，这是自今年3月份加息以来的第二次加息。美联储的下一步行动将引起更多关注，因为15位美联储成员中，有8位预计今年将有四次加息。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际大学院的金光硕（音译：김광석）教授，与他共同聊一聊美国加息举措的潜在影响。



上周，美联储将基准金利率上调了0.25个百分点，达到1.75％至2％的区间，同时预计今年下半年将有两次加息，年内加息次数将从之前的三次增加到四次，人们普遍担心美联储会大幅加息。由于韩国基准利率自去年11月以来一直保持不变，韩国和美国之间的利差已经逆转。现在，由于美联储两次加息，利差进一步扩大。值得关注的是，韩国是否会上调利率以适应美国的加息步伐。



考虑到与3月份相比，美国经济增长、通货膨胀和就业市场的预测有所改善，美联储近期的加息符合预期。问题在于加息节奏比预期快，刚刚经历了短短的三个月，美联储再次加息，基准利率上调至2％。韩国基准利率自去年11月以来一直保持在目前的1.5％，韩国和美国之间的利差已经扩大到0.5个百分点。在这种情况下，美国在今年下半年再加息两次，将进一步扩大利差。美国经济快速增长正成为发展中国家不稳定的经济因素。



美国基准利率的上涨意味着美元升值。如果美国继续提高其基准利率，而新兴经济体冻结利率，那么美元将相对走强。这可能会在短期内引发新兴市场资本外流，可能会促使更多投资者将资金从市场中撤出，从而导致这些国家的货币危机。许多人担心一些新兴经济体可能出现金融动荡。



由于最新美国加息，新兴经济体的金融市场出现波动。6月13日，阿根廷比索贬值1.95％，收于26.26比索兑换1美元的历史低位。阿根廷央行将利率上调6.75个百分点，以应对当地货币贬值的影响，但未能阻止外国资金流出。与今年早些时候相比，巴西和土耳其等主要新兴市场的本地货币也下跌了10％以上。鉴于新兴经济体的一连串危机将对全球经济构成冲击，分析师担心2008年全球金融危机或1997年亚洲金融危机可能再次爆发。在新兴市场金融动荡不安的情况下，韩国也对美国加息对金融市场的影响表示担忧。



新兴经济体的资本外流明显，韩国和美国之间利差的扩大恐怕会导致外资从韩国流出。但是韩国目前还没有看到任何明确的资本外流迹象。在韩国经济稳健复苏的情况下，韩半岛地缘政治风险得到缓解，南北韩经济合作的预期也进一步加强。这些宏观经济因素表明韩国不会受资本流动的影响，但从中长期来看，韩国不会完全消除对资本流出的担忧，因为美国预计将继续上调利率，而韩国很难采取同样的措施。



韩国政府于6月14日召开金融政策会议，重点调节市场波动。韩国政府认为，资本快速流出的可能性较低，因为韩国连续74个月实现经常项目收支顺差，外汇储备达到近4000亿美元。不过，韩国央行承受着越来越大的压力。



从美国上调基准利率的举措来看，欧洲和日本也认为有必要跟随美元走强。这意味着美国、欧洲和日本都将从过去的宽松货币政策转向货币紧缩政策。在这种背景下，韩国也需要朝着同一个方向前进。由于韩国经济复苏速度不足以紧缩货币政策，韩国面临非常棘手的局面。



6月14日，欧洲央行宣布计划在今年年底之前结束量化宽松政策。同日，日本央行决定减持3至5年期国债，将采取紧缩措施。在主要经济体将货币政策从量化宽松转向量化紧缩政策的同时，韩国却无法快速上调基准利率。加息将恶化韩国的家庭债务问题，政府也必须考虑通胀形势和出口领域，这似乎并不乐观。但关于韩国与美国之间的利率差距，政府不能无视这一问题，新兴经济体市场恐慌情绪蔓延。如果韩国在7月份或8月份冻结基准利率，美国在9月份再次上调利率，则利差将扩大至0.75个百分点。美联储发出了在下半年两次额外加息的信号，所以韩国也可能上调利率。韩国政府应该密切关注美国加息步伐以及韩国内外资本流动情况，针对未来可能发生的各种状况，提前指定应对措施并及时作出反应。

