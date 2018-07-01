美国和中国之间的贸易战愈演愈烈，双方都提出将上调关税相互报复。世界最大的两个经济体之间日益加剧的贸易冲突恐将对严重依赖出口的韩国经济造成打击。今天，我们邀请到了美中产业经济研究所的赵容赞（音译：조용찬）先生，与他共同聊一聊美中之间日益加剧的贸易纠纷。



美国总统特朗普提出将从7月6日起对1102项价值500亿美元的中国产品征收25％的关税，这项措施基于美国贸易法第301条推出。在针锋相对的行动中，中国方面也决定对价值500亿美元的美国商品征收25％的关税。特朗普又指示美国贸易代表办公室拟定一份价值2000亿美元的中国产品清单，将额外征收10％关税。白宫方面明确表示，除非北京方面改变对美国商品的不合理贸易行为，否则美国将不可避免地与中国发生贸易战，但中国方面不可能不做出任何回应。如果美国在贸易战中征收新的关税，中国势必将采取反制措施，这样一来，局势将越来越困难。



美国和中国之间的贸易纠纷始于3月份，当时特朗普宣布对价值500亿美元的中国产品征收25％的关税。随着中国决定对美国商品征收报复性关税，紧张局势进一步升级。两国举行了三轮贸易谈判，似乎达成了某种妥协。但在6月15日，特朗普宣布从7月6日开始，将对500亿美元的中国商品征收25％的关税。中国方面则表示将对相同价值的美国产品征收报复性关税。如果中国方面继续实施关税计划，那么特朗普表示将要进行四次加征关税。这个消息引起了中国商务部的强烈反对。显然，双边贸易冲突将会愈演愈烈，给全球经济蒙上阴影。



对美中贸易战的担忧使全球股市和原油市场陷入动荡。在贸易战中失利较多的中国，上证综合指数在两年内首次跌破3000点整数关口。一些在其他国家上市的中国股票也应声大跌。其他国家的股票市场也出现下滑，尤其汽车行业相关股份下滑明显。这可能是因为特朗普暗示将上调汽车和汽车零部件的进口关税，汽车相关股票的投资者感到不安。上调汽车进口关税将给日本、德国和韩国等向美国出口大量汽车的国家造成损失。



由于担心美中之间的贸易战，6月18日全球股市多数下跌，中国大陆、台湾和香港的股市暴跌逾6％。显然，这主要是因为人们担心全球经济增长可能受到影响，打击了投资者情绪，韩国也不例外。



由于担心美中之间可能发生全面贸易战，全球金融市场和外汇市场出现大幅波动。显然，投资者受到风险偏好情绪蔓延的影响。6月5日至20日的韩国股市中，外国投资者净卖出1.32万亿韩元的股票。全球外汇市场出现更强劲的美元走势，因为更多投资者将目光转向美国政府债券，这被认为是相对稳定的资产。预计美国和中国之间的贸易战将会加剧，严重依赖贸易的国家和那些对中国GDP依赖程度较高的国家和地区恐怕受到更大的冲击，包括澳大利亚、中国台湾、韩国、新加坡和马来西亚在内的一些国家和地区的货币恐会出现大幅贬值。



韩国综合股价指数6月21日报收于2337.83点，比前一交易日下跌了1.1％，跌至9个月以来的最低点。同一天，1美元兑换1112.8韩元，韩元创七个月以来新低。韩国股市和货币受到巨大影响的原因是全球投资者试图在美中贸易战中实现资产避险。更糟糕的是，这一争端将对韩国出口造成不利影响。



韩国是世界第七大出口国，其出口对美国和中国的依赖程度远高于其他国家。据国际货币基金组织称，美国和中国市场占韩国出口总额的36.7％。特别是中国市场占韩国出口中间产品和货物的近80％。根据现代经济研究所的数据，中国对美国出口下降10％将影响韩国对华出口每年减少282亿美元。



中国和美国是韩国最大的两个贸易伙伴。如果两个世界大国之间出现贸易冲突，国际贸易额就会减少，给依赖出口的韩国经济带来严重打击。特别是中国向美国出口减少将给韩国对中国的出口造成伤害。当然，距离美国7月6日开始采取行动还有一段时间，韩国希望美中之间达成妥协，但是现在对于韩国来说，政府应该首先制定应对措施，并在未来的经济发展过程中，调整韩国的经济结构，避免过度依赖出口，寻找产品出口和内需市场的平衡点。

