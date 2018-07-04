随着新劳动法于7月1日生效，韩国劳动者可以在工作与家庭生活之间寻求和谐的平衡。新劳动法将每周最长工作时间从68小时减至52小时，缩短了16小时。就好像2004年韩国推出的5天工作制，新的工作时间制度将给韩国社会带来巨大变化。今天节目里，我们邀请到了韩国真好经济研究所的所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊韩国最新推出的周最长52小时工作制。



文在寅总统的选举承诺之一是缩短工作时间。政府计划在2020年左右将韩国年工作时间降低至1800小时，达到经合组织成员国的平均水平。从本月开始，拥有300名或更多员工的公司必须将最长工作时间减少到每周52小时，40小时正常工作时间和最长不超过12小时的加班时间。拥有50至299名员工的公司将从2020年1月起实施这个制度，而拥有5至49名员工的公司将从2021年7月开始实施这一制度。



缩短工作时间的工作制度为韩国劳动者提供更多的晚间时间，且预计将提高劳动生产率。韩国创造了所谓的“汉江奇迹”，取得了令世人瞩目的经济成果，预计不久将实现人均收入3万美元。然而，韩国超长时间工作的现状并没有得到改善。韩国人平均每年工作2052小时，远高于经合组织成员国平均1707小时的工作时间。尽管工作时间很长，但韩国的劳动生产率远远落后于其他经合组织成员国。韩国人平均每小时收入34.4美元，比经合组织平均52美元少了17.6美元。长时间的工作会导致工作与生活失衡并带来更多压力，使工人失去工作动力并降低生产力。为了提高生活质量并提高工人的生产力，韩国政府决定缩短工作时间。与此同时，减少的工作时间将创造更多的工作机会。



政府和劳动界都期望较短的工作时长能够创造新的就业机会，因为公司必须雇用新的工人来实现他们的生产目标。韩国国会预算办公室估计这一制度将增加录用12.5万至16万人。而韩国劳动研究所预计，每周52小时的最长工作时间制度将创造11.1万至19.3万个新的工作机会。



政府预计新的工作时间制度将创造多达18万个新的就业机会。更多的闲暇时间可能会增加消费、振兴旅游和教育行业。考虑到这些好处，大公司已经引入了各种工作制度来应对周最长52小时工作制度。



韩国最大的公司三星电子公司自去年10月份以来已经开始为此做计划。公司自今年1月15日起推出了新的工作制度，以有效利用非工作时间。在新系统下，休息、抽烟或放松的时间不包括在工作时间内。此外，如果团队成员每周工作超过52小时，那么团队和部门负责人在绩效评估中的评分将会很低。三星已经运行了弹性工作时间系统，公司的员工通常从早上7点到下午4点工作，但只要他们按规定的时间工作，他们就可以决定下个月的工作时间。同样，LG电子自今年2月份开始试运行了40小时办公室工作时间，并将每周最长52小时工作制度扩大到所有生产一线工人。如果LG公司的工作人员在周末工作，他们可以在平日工作中倒休一天或几天。



韩国的大公司正在尝试各种工作计划，包括弹性工时制度，这是一种可以让员工与经理一起调整工作时间的自主选择系统，还有工作班次制度的改革等等。一些公司严格将工作时间与休息时间分开，关闭吸烟室或在工作时间外强行关闭个人电脑，然而在中小企业还存在一些问题。



中小企业的雇主和雇员都担心新的工作时间制度。员工担心他们的收入可能会减少，而雇主则担心新员工会增加劳动力成本。根据国会预算办公室的估计，那些每周工作时间超过52小时的工人在新制度下的平均月薪为328万韩元，平均下降11%。雇主也必须承担较高的劳动力成本。韩国小企业协会表示，较短的工作时间将导致每年12.3万亿韩元的额外劳动力成本，而那些工人人数不足300人的中小企业将承担70％的负担，大约8.6万亿韩元。

包括建筑公司等部分企业很难改变他们的工作时间制度。施工受天气的影响很大，因为工作效率在炎热的天气下很低。在这种情况下，很难达到工作时长的要求。如果在这种情况下大幅度削减工作时间，工人们将承受工期压力，引起施工现场的安全问题。对于全天候运营的涉及国际金融和信息技术行业的公司而言，52小时工作时间制度的调整也至关重要。正是由于这些原因，人们越来越多地要求在实施的初始阶段补充新的工时制度。为了缓解新规的冲击，政府为企业调整提供了6个月的缓冲期。为了减轻企业和民众的担忧，政府、公司和劳动者应该集思广益，找到最合适的解决方案。

