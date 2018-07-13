韩国房地产税改革已初具规模。7月3日，财政改革委员会提交了关于税收改革的建议，提议上调拥有高价房地产和金融资产税收。今天，我们邀请到了韩国KB国民银行房地产高级分析师朴元甲（音译：박원갑）先生，与他共同聊一聊这项税改建议以及它对市场的潜在影响。



财产税改革是下半年房地产市场的热门话题。财政改革委员会公布的改革计划中，最引人注目的部分是综合房地产税，将在十年内首次进行改革。委员会建议在未来四年内，将市场税率每年提高5个百分点，因此目前80％的税率将在2022年增加到100％。这项税收也适用于空置土地和商业办公空间。新提案要求上调这项税收，并对物业租赁收入征税。



上个月，财政改革委员会提出了四种可执行的方案：增加房地产交易的应税部分;逐步提高综合房地产税率;对拥有一套房屋和拥有多套房屋的人征收不同的税。其中，委员会要求提高应税部分和综合房地产税。事实上，2008年李明博上台后，房地产税大幅减少，而此次财政改革委员会提议上调综合房地产税的原因是什么呢？



财产税包括综合房地产税和财产税。财产税上调可能会引起低收入和中产阶级的强烈反对，只要他们拥有房屋，他们也要支付房产税。另一方面，综合房地产税是对高价或拥有多套房的业主征收的。李明博政府减轻了这项税收的负担，导致纳税人数量和税额急剧下降，这引发了税收平等争议。



财政改革委员会表示，自2008年税收调整以来，综合房地产纳税人数下降了47.3％。截至2015年底，财产税率降至0.8％，实际税率为0.16％。这些数字远远低于经合组织的平均值1.1％和0.33％。新的综合房地产税估计将影响34.6万业主，增加1.1万亿韩元的税收。此次提议的税务改革预计将给拥有多套住房的人带来更沉重的负担。



拥有多套住宅的业主预计会通过将其注册为租赁业务的业主来寻求突破，并对小型地产和商店等高收益房地产表现出更大的兴趣。当年卢武铉政府决定在2005年对拥有多套住房的业主征收更高的综合房地产税时，资金大量涌入商业地产。在利率上升和消费疲软的情况下，投资者将继续关注流动人口多的地区。多套房业主可以通过减少房屋数量来寻求资产组合的多样化。



尽管公布了高价值房产的高税收方向，但房地产市场目前尚无明显迹象。但新计划可能会促使多套房业主出售他们的房屋并投资商店或商住两用房，以降低税收负担。商住两用房是指具有住宅和商业单元的多功能建筑。即便如此，由于去年以来已经发布的一系列房地产政策以及可能增加的房产税，房屋交易预计将大幅下降。此外，委员会还建议对收入较高的人征收更多税，进一步增加税负。



财政改革委员会建议将综合所得税的门槛从目前的2000万韩元降至1000万韩元。2016年，约有8万韩国人需缴纳综合财政所得税。税收变化将影响到大约31万人，并且需要纳税的人增加到40万。但政府和执政党不愿意接受这一提议，称将标准降至1000万韩元可能幅度过大，因为受影响的人也将包括退休人员和中产阶级，所以政府可能不会接受委员会的建议。



这一提案旨在改善税收平等，考虑到前10％收入者占据了超过90％的财务收入。但企划财政部表示，很难接受委员会从明年开始实施该计划的提议。所得税的变化将对一些依靠养老金或租金收入生活的退休人员造成打击，较重的税收负担可能会对消费产生负面影响。考虑到这些问题，政府和执政党似乎采取了谨慎的态度。显然，文在寅政府旨在实现两个目标，实现税收平等以及保持房地产市场的稳定。房地产税改革能否取得成功将取决于政府能否有效控制局面。

