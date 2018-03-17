全世界的“巧克力派”——韩国“Orion Corporation”公司

<人们通常认为，食品行业主要针对国内消费者。但韩国的一家公司打破了这种想法，并制定了独特的本地化战略，成为一家全球性的糖果公司。今天，我们将带领大家走进韩国领先的糖果制造商韩国“Orion Corporation”公司，与公司尹贤浩（音译：윤현호）先生，聊一聊他们公司的发展战略。



自1956年成立以来，韩国“Orion Corporation”公司一直引领着国内市场，现在已经成为全球品牌。公司成功的原因之一是它很早就探索了全球市场。



韩国“Orion Corporation”公司在韩国国内消费市场上看到了局限性，并于上世纪90年代开始开拓海外市场。首先，它开拓了庞大的中国市场。之后，公司在越南和俄罗斯建设了生产基地，以扩大海外市场。目前，韩国“Orion Corporation”公司的产品在大约60个国家销售，包括美国、巴西和伊朗。在中国，包括巧克力派在内的5个产品2014年的年销售额达到1亿美元。仅在2015年，韩国“Orion Corporation”公司就在俄罗斯销售了超过5亿美元的巧克力派，并且去年在越南也取得了同样的成绩，这是东南亚国家最大的市场份额。在努力背后，韩国“Orion Corporation”公司取得了令人瞩目的成就。







1974年，韩国“Orion Corporation”公司发布了其旗舰产品——巧克力派。上世纪70年代，随着经济的不断增长，韩国消费者开始寻找优质的零食，这与以往有所不同。为了跟上这一变化，糖果公司开始开发新产品。在访问一些先进国家的同时，韩国“Orion Corporation”公司发现了一种由巧克力制作的小吃，它和牛奶一起食用。经过两年的研究和开发，公司最终开发了巧克力派。迄今为止，巧克力和糯糯的小吃蛋糕不断发展。即使没有使用任何防腐剂和酒精，它在俄罗斯的严寒和中东的酷热中也保持着同样的风味。韩国“Orion Corporation”公司不断改进产品，以获得丰富、更柔软的口感，本土化战略成功克服了文化障碍。



1989年，韩国“Orion Corporation”公司推出了将巧克力派与家人、朋友和邻居分享的商业活动。这种温暖友好的形象也被用在出口到国外的巧克力派产品中，小吃通过与当地人进行情感链接，感动当地人的心灵。因此，这家公司扩大了其在世界各地的业务。韩国“Orion Corporation”公司通过本地化的营销策略，形成了全球小吃热潮。公司计划于今年上半年在韩国推出优质健康产品和替代食品，并在明年推出新的功能性饮料产品，同时进军中国市场。公司着眼于新业务，希望成为一家全球性食品公司。我们相信韩国“Orion Corporation”公司能够开发出出色产品来扩大韩国食品在全球市场的影响力，吸引世界各地的消费者。



