残疾人的“好帮手”——韩国“SG Robotics”公司

<科学技术正在改变我们的生活。今天，我们将为大家介绍一家与平昌冬季残奥会火炬传递息息相关的公司。这家公司就是韩国“SG Robotics”公司，他们致力于机器人研究，以帮助腰部以下瘫痪的残疾人以及老年人行走。今天，我们将与公司的高级研究员罗炳勋（音译：나병훈）先生一道，聊一聊他们公司。



平昌冬季残奥会于3月18日结束。在为期10天的激烈比赛之前，冬季残奥会火炬传递共计2018公里。李勇路（音译：이용로）是第一位使用“WalkOn”的火炬手。西江大学教授孔庆哲（音译：공경철）为下肢瘫痪的患者开发了可穿戴式机器人。自从20多岁发生事故以来，李先生一直无法站立行走。但此次担当火炬手，他可以借助机器人技术自己走路并将火炬传递给第二名火炬手，这给观众留下了深刻的印象。



“WalkOn”是基于膝盖、脚踝和脚部矫形器设计的，可牢固地贴在使用者的身体上。它拥有250牛顿米的驱动力，这是同等型号中的最高功率，还有高达45 转的速度。它通过结合许多小型马达来移动接头，使用户能够在平坦的表面、楼梯和斜坡上行走，甚至跨越踏脚石。2016年，“WalkOn”在Cybathlon的外骨骼可穿戴机器人竞赛单元中排名第三位，全球参与者还包括奥托博克（Ottobock）和由美国国家航空航天局支持的美国机器人研究机构。





韩国“SG Robotics”公司从西江大学的机器人系统控制实验室开始，负责该实验室的机械工程教授孔庆哲是可穿戴机器人领域的著名科学家，2011年他29岁的时候成为西江大学副教授。在一所法国大学要求他以测试为目的制造一个可穿戴式机器人后，他开始制造机器人。在塞弗伦斯医院脊骨神经医学康复中心的参与下，开展了以康复为目的的机器人开发工作，最终研发出了“WalkOn”机器人，2016年在Cybathlon比赛上验证了这个团队的技术。第二年，韩国“SG Robotics”公司正式成立，公司的年轻研究人员在2017年推出了第二款可穿戴机器人。许多公司已经为患有完全性瘫痪的患者开发了机器人，但是对于肌肉无力的人来说，韩国“SG Robotics”公司的“Angelegs”机器人是首选。2017年，他们成为唯一一个在迪拜参加阿联酋机器人大奖赛的亚洲企业。韩国“SG Robotics”公司计划在明年上半年实现“Angelegs”的商业化。之后，它还将为儿童患者和劳动者开发辅助机器人。通过机器人工程，韩国“SG Robotics”公司开发了开发人类身体能力的技术，公司正在将人类和机器人融合的世界变得更加现实，为残疾人带来希望。