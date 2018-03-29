韩国云计算开拓者——韩国“Ncloud24”公司

<现如今，许多公司的创新思维给全球经济带来了非常大的变化。今天，我们将共同走进韩国“Ncloud24”公司，这是一家韩国云计算服务的领军企业。今天，我们邀请到了公司首席执行官孟尚英（音译：맹상영）先生，与他共同聊一聊他们公司的云计算技术。



2003年开始，我们提供了互联网数据中心的Web托管服务。2011年，我们发现了云服务业务，看到了这一领域的发展潜力。当时，韩国KT通讯公司开始在韩国开展云服务业务，而亚马逊网络服务公司则专注于云计算平台。当时，大多数人并不了解云服务的概念，但我们相信这些服务未来将创造巨大的价值，所以我们开始使用我们的新品牌“Ncloud24”开展云服务。这个战略调整让我们公司得以持续发展。





所谓“云”意味着使用虚拟服务器共享数据的技术。以前，人们习惯于在自己的计算机保存一些内容，例如文件等。但是，通过互联网链接云服务，允许用户将内容存储在虚拟云服务器上，可以随时调取。我们可以形象地做个比喻，水流经水管进入一个巨大的储水池，最后将水分配到每个家庭。正如人们支付电费或水费一样，云服务的用户在使用时付费。云服务成为了第四次工业革命时代的基础，实现通过互联网连接一切。物联网的发展产生大量的数据，为了分析和处理大数据，存储海量数据的云计算技术至关重要。孟尚英先生正是意识到这项新技术的重要性，2011年他的公司开始了云计算系统的业务。2011年，我们公司的年销售额仅为6000万韩元。不过，我坚信云服务业务会蓬勃发展，未来一片光明。我们创建了“Cloud Console”，这是一个集成和管理云服务的门户网站。客户使用云服务，只需登录一次网站，便可轻松浏览、使用和管理各种云服务。作为韩国首家云服务公司，韩国“Ncloud24”公司创建了自己的门户网站，以便人们轻松使用相对陌生的云服务。用户可以使用全球最大的云计算服务提供商亚马逊网络服务和韩国KT通信公司的“ucloud”服务，构建和管理云平台。“Ncloud24”推动了云技术在各个领域的应用，帮助许多公司提高工作效率并保证其竞争优势。云计算服务提供商在国内手机游戏行业的发展中发挥了重要作用，特别是在提供本地游戏基础设施方面排名首位。许多人使用他们的智能手机玩手机游戏。物理服务器几乎不可能满足对游戏的爆炸式需求。但是可以创建无数的虚拟云服务器，比如10或100台服务器，为移动游戏提供足够的基础设施。我们遇到了很多需要使用云服务的手机游戏开发商和发行商，希望了解他们真正想要的云服务。我们的技术中心一年365天连续运营，以解决客户的问题和困难。过去，游戏开发商考虑到对特定游戏的预期需求而购买了服务器，但很难快速解决可能出现的意外。例如，一名开发人员预计有200人参与新游戏而购买两台服务器。但是如果有1000人访问了该游戏，那么这家公司需要再增加8台服务器。相反，如果用户数量少于100人，则剩余的一台服务器将毫无用处。但是，云技术的出现改变了这个行业的格局，因为新技术允许游戏开发者随时随地添加或取消服务器。尽管如此，许多小公司很难运营自己的云系统，所以“Ncloud24”每天24小时运行技术支持中心，帮助小游戏开发者在发布新游戏时解决他们的问题。韩国“Ncloud24”公司为众多手机游戏提供了云技术服务，其中包括“Hotdog Studio”的“Everybody Play”，其下载量高达1700万次，韩国手游“Puzzle Bobble”也颇受欢迎。韩国“Ncloud24”公司还帮助游戏开发商向中国和印度等国家提供本地支持，从而进军海外市场，并在开拓国外市场时不必担心云基础设施。韩国“Ncloud24”公司还在中国设立了分支机构。四年前，我们开设了中国分公司，销售情况非常好。与韩国市场相比，我看到中国市场的巨大潜力，这个市场非常大，我们一直努力进入这个巨大的市场，我们必须在那里提供云服务。今年，我们公司将在中国投入更多资金，打造自己的云服务提供商。我期待着它在销售方面的显著增长。在拓展海外业务时，游戏开发商将韩国“Ncloud24”公司视为他们的战略合作伙伴，为他们提供优化的基础架构。作为韩国云计算服务领导者，韩国“Ncloud24”公司正在努力将该技术应用于更多领域。作为韩国云服务代理商的翘楚，韩国“Ncloud24”公司一直在不断挖掘云计算的增长潜力，公司正在引领云计算解决方案的未来发展方向。