真空门窗的“魅力”——韩国“Eagon门窗”公司

<现如今，韩国企业以全新的理念引领全球经济的发展。今天，我们将走进一家获得被动式住宅研究所认证的韩国“Eagon窗门”公司，这也是韩国公司首次获得此类认证。今天，让我们与公司研发中心负责人安政革（안정혁）先生一起，聊一聊他们公司。



德国被动式住宅研究所通过使用高科技绝缘技术，对环保建筑和建筑材料进行认证，以最大限度地减少能源消耗。作为世界领先的认证机构，该机构以其严格的筛选流程和严格的认证标准而闻名。拥有被动式住宅认证的建筑材料在世界上任何地方的环保领域都会得到认可，无需特别的认证。许多建筑材料制造商都在寻求通过认证，而韩国“Eagon”窗门公司获得了真空玻璃领域的第一个认证。公司凭借自主研发的“超级真空玻璃”取得了如此巨大的成就。



之前，真空玻璃是将一片玻璃接合到另一玻璃上之后通过真空泵除去空气而制成的。相比之下，韩国“Eagon”窗门公司的“超级真空玻璃”使用了在真空环境下连接两片玻璃的方法。该方法在全世界从未使用过。没有空气，超级真空玻璃阻止热量和声音流动。与以前的产品相比，尽管产品非常薄，但隔热效果提高了四倍，外部噪音减少了两倍以上。新产品引起了人们的广泛关注，它可以作为现有隔热玻璃和三层玻璃的替代品。为了这个产品，公司一直致力于研发创新技术。





韩国“Eagon”窗门公司大胆地将一些技术应用于建筑。在扩大玻璃尺寸的同时，解决了玻璃产品不应出现的问题，这个过程花了五年的时间。韩国“Eagon”窗门公司于2010年开发出超级真空玻璃，并于去年开始在市场上销售。在市场上推出产品之前，它将产品安装在全国各地进行试用，并且每年都会对其进行检查，以确保安全。韩国“Eagon”窗门公司试图让一切尽显完美，它正在引领韩国的门窗行业。经过不断的研发，韩国“Eagon”窗门公司取得了巨大的发展和成就，我们有理由相信，他们的未来将更加光明！