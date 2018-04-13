远程支持服务引领者——韩国“RSUPPORT”公司

<创意改变生活，创造力实现生产力。今天，我们将走进一家韩国公司，他们的一些新想法给全球经济带来变化。今天节目里，我们将共同走进韩国“RSUPPORT”公司，这是一家全球性软件公司，通过其创新的远程支持技术实现了无处不在的连接，我们将与公司B2B营销团队负责人李周明（音译：이주명 ）先生一道，聊一聊他们公司。



当计算机出现问题时，服务技术人员不需要上门访问计算机的所有者，系统管理员可以直接访问计算机来解决问题，这就是远程支持服务的意义所在，所以这些服务有助于节省上门服务的时间成本。通过使用智能手机应用程序，远程支持技术可应用于计算机、移动设备、洗衣机、冰箱甚至办公用品。韩国“RSUPPORT”公司是这个远程服务市场的先行者。公司首席执行官徐炯洙（音译：서형수）先生曾是一名网络程序员。他想知道如何使用远程支持，这些支持主要是针对开发人员或管理人员，以帮助客户解决问题，这就是他创立这家公司的原因。它于2002年开始为计算机提供基于网络的远程支持服务，此后获得多项专利，引领市场。







通过开发世界上第一个使用网络和图标控制其他计算机的远程支持软件，韩国“RSUPPORT”公司为当地金融业提供了远程计算解决方案。在本世纪初，当网上银行和网上股票交易迅速崛起的时候，银行和证券公司的热线电话客服努力应对客户使用在线服务时发生的各种故障或错误。为了解决这个问题，金融行业引入了韩国“RSUPPORT”公司的远程支持解决方案。在名为“RemoteCall”的服务中，客户点击图标，呼叫中心服务员工将远程控制客户计算机的屏幕，实时解决问题。即使客户不是信息技术专家，人们也可以轻松使用这项服务。这个系统激发了人们远程支持技术的兴趣。韩国“RSUPPORT”公司还开发了安卓移动远程支持解决方案，以吸引24个国家的约6000个客户。



韩国“RSUPPORT”公司的远程支持解决方案被世界知名的计算机和移动设备制造商采用，其中包括三星电子、LG电子、索尼、东芝和华为公司，其成功的关键在于公司的尖端技术。



韩国“RSUPPORT”公司利用其自主研发的技术开发了遥控核心功能，以确保安全性和快速传输。2017年，韩国“RSUPPORT”公司被评为大韩贸易投资振兴公社认定的世界级产品。现在，韩国“RSUPPORT”公司开始关注“远程工作”市场，于是“RemoteView”服务应运而生，它允许办公室外的用户远程访问他们的个人电脑，而“RemoteMeeting”服务的用户只要想与他人合作，就可以随时随地轻松开始远程视频会议。韩国“RSUPPORT”公司已经开发了这些解决方案来支持远程工作，公司的座右铭是“走别人从未走过的路”。正如韩国“RSUPPORT”公司座右铭中所表达的那样，公司正在开创一种引领创新变革的新方式。







