打造洗衣机 “核心”——韩国LG公司

<韩国企业的许多新想法给全球经济带来变化。今天，我们将走进全球电子制造商LG电子公司，他们开发了洗衣机创新核心部件。今天，就让我们与公司电机研究室的首席研究员李善中（音译：이선중）先生一起，聊一聊他们公司。







1998年LG公司首次开发逆变直驱电机时，滚筒通过皮带与电机连接，因此洗衣机的噪音和振动太大。此外，皮带将电机的转动传送到滚筒，导致能量损失。另一方面，逆变直驱电机直接连接到滚筒上，电机和滚筒同时旋转。电机不需要任何部件就可以与滚筒连接，大大降低了噪音和振动，同时提高了能源效率。逆变直驱电机特别使用机械逆变器，将直流电转换为交流电控制电机，因此可以针对各种洗涤模式调整电机的速度。得益于这些优势，公司从20年前实现商业化以来，已经累计生产洗衣机变频逆变直驱电机7000多万台。LG电子能够在电机领域创造新的历史，主要是因为它梦想制造一台全新多功能洗衣机。



逆变直驱电机是LG公司副会长赵成珍先生经过长期努力而推出的新技术。他设计了逆变直驱电机，使滚筒和电机一起运动，目的是生产更优于日本的洗衣机，这被认为是当时家用电器的全球标准。他致力于开发一种简化电机和洗衣机的技术，但仍然可以根据消费者的需求无限制地升级机器。当然，这项技术并不是一蹴而就的。







LG电子公司成立于1958年，是韩国电子工业领先的电机制造商，公司在韩国首次开发了收音机、电话、电视机和洗衣机。在上世纪80年代中期，LG公司成功开发出逆变电机，与现有机型相比，电力消耗降低了40％至60％。它于1998年开发出世界上第一台逆变直驱电机，跻身全球洗衣机市场榜首，击败美国家用电器巨头惠而浦和瑞典伊莱克斯。韩国技术公司在电机的研发方面投入了大量资金，因为家用电器的核心就是电机，就像汽车的核心是发动机一样。韩国LG公司正在不断提高其逆变直驱电机的性能。



