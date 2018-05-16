韩国动画产业“风向标”——韩国“Iconix Entertainment”公司

<经济发展的不同阶段需要创新企业的推动，韩国企业的的新想法引领全球经济的变化。在接下来的四周节目里，我们将带领大家走进韩国最大的海外营销推广活动“韩国服务市场”，去那里寻找最闪耀的韩国企业。在活动期间，许多买家对韩国“Iconix Entertainment”公司推出的韩国动画片《小企鹅宝露露》非常感兴趣，这个节目深受全球儿童的喜爱。今天，就让我们共同走进这家公司，与公司海外事业部的负责人吴世知（音译：오세지）一起，聊一聊他们公司。



今年，韩国贸易投资振兴公社同时举办了“韩国服务市场”和“亚欧联动”活动，鼓励韩国当地的服务和文化内容提供商更积极地进军国外市场。韩国“Iconix Entertainment”公司在展会期间与外国买家进行洽谈，寻找扩大出口目的地的机会。







韩国“Iconix Entertainment”公司的首席执行官崔重一（音译：최종일）先生在2001年创立了这家公司。他想打造一个与以往不同的动画，他制定了一个为幼儿制作动画的目标。他们观察了3岁以下儿童的特征并找出了他们最喜欢的动物。最终，公司选择了一只小企鹅，它像一个小孩子一样蹒跚学步。企鹅不能飞，但创意内容提供商设计这个可爱的动物带着飞行员护目镜和飞行头盔，以体现其飞行的梦想。由于故事是从孩子们的角度展开，动画展示了宝露露和他的动物朋友，如北极熊、小恐龙和狐狸的好玩冒险。迷人的企鹅角色非常受欢迎，在《小企鹅宝露露》成为全球热门动画后，韩国“Iconix Entertainment”公司在2010年推出了另一个流行的动画系列。



2014年，首尔发起了一场公交车运动，在首尔市公共交通日发布了四辆有角色的公交车。许多好奇的孩子排着长队等候“小巴士泰路”这个他们曾经只能在动画系列中看到的角色。泰路巴士乘车活动吸引了约6万名儿童。不仅在韩国，“泰路”在国外也很受欢迎，每月有超过1亿次的YouTube点击量。两个动画角色宝露露和泰路正在创造各种附加价值。



2013年，为纪念宝露露诞生10周年，韩国内容振兴院宣布宝露露的品牌价值估计为7.7亿美元，其经济效应达到52亿美元。五年后的今天，估值进一步增加，宝露露主题公园和儿童咖啡馆应运而生。未来，韩国“Iconix Entertainment”公司将会继续努力，让这些受欢迎的动画角色通过各种新的渠道实现商业化。



