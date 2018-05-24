推进角色产业商业化进程——韩国“ART Licensing”公司

<随着经济的不断发展，许多新兴产业的发展如火如荼。今天，我们将带领大家走进韩国服务市场一颗闪耀的新星——韩国“ART Licensing”公司，与公司首席执行官李永洙（音译：이용수）一道聊一聊他们公司在提升韩国角色行业全球竞争力方面所作的努力。







角色具有很高的经济价值，正如2016年极受欢迎的增强现实游戏《精灵宝可梦Go》所创造的全球影响力那样。今年全球角色市场规模已经从2010年的1460亿美元跃升至1800亿美元。公司从事各种角色业务，并通过角色许可等方式保护艺术家的版权。凭借其准确的内容分析和有效的市场营销，公司在上个月的“韩国服务市场”活动中取得了不错的成绩。



以前，角色商品主要基于动画作品，但李永洙先生把目光转向了“大小孩”，或者是有与孩子类似兴趣或情感的成年人。“Kidult”曾经被认为是非常古怪的，但他们现在正在成为一个新的消费群体。根据韩国创意内容代理机构的数据，2014年以来，韩国“kidult”市场的规模每年增长20％，当时保持在5000亿韩元的水平，2016年这一数字超过1万亿韩元。李永洙先生在角色行业拥有超过10年的经验，对这一趋势给予了很大的关注。《Stay Pangah》的主人公是韩国“ART Licensing”公司的代表性角色，“Bichon Frize”是一只卷毛娃娃狗，韩国“ART Licensing”公司在发布后的6个月内就签了使用该角色的70种不同产品的商业化订单。去年，他们在日本也取得了令人瞩目的成就。







韩国“ART Licensing”公司的角色也引起了中国大陆、台湾、香港以及中南美洲的强烈关注。



韩国“ART Licensing”公司正在采用最有效的方式开发不同国家的消费者市场。例如，它利用韩国娱乐节目探索中国市场，这些节目深受中国人的欢迎。在日本角色王国中，公司提出了将各种角色产品商业化的可能性。他们还在泰国开展韩流营销，将内容产品作为将韩流传播到东南亚的桥头堡。韩国“ART Licensing”公司通过适应每个国家不同的消费模式来扩大其出口目的地，通过一个系统化工程使公司能够在韩国和海外推进各种角色业务。韩国“ART Licensing”公司致力于将韩国角色培育成为世界文化产品，而这一宏伟蓝图正在一步一步地走向成功。

