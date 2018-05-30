金融创新技术“开拓者”——韩国“Finotek”公司

<现如今，许多小微企业通过一些开创性的想法来推动全球经济变革。今天，我们将带领大家共同走进韩国金融科技行业领导者——韩国“Finotek”公司，与公司副总裁李炫谟（音译：이현모）先生一道聊一聊他们公司。







金融科技指金融和技术的融合，或者说是数字技术在金融服务中的应用。金融科技的范围正在从在线支付和简单的资金转账扩展到非面对面交易和互联网银行等。甚至在金融科技在韩国推广之前，韩国“Finotek”公司已经为金融新时代做好了准备。作为创新技术的代表，韩国在“服务市场”引起了很多关注，韩国引入了与教育、医药、新技术和内容产品相融合的各种服务。韩国“Finotek”公司提供便捷的客户识别技术。



韩国“Finotek”公司一直基于核心技术开展其金融科技业务，包括身份认证、视频通话和电子签名验证等。这些技术对于互联网银行来说至关重要，因为有了这些技术，客户无需实际到访银行分支机构就可以开立其银行账户。在申请房地产抵押贷款时，人们通常必须在访问银行前获得与注册相关的文件，这个过程需要两到三天的时间。但为了更便捷，韩国“Finotek”公司开发了一个一站式平台，在线自动完成所有贷款申请程序，并在30分钟内完成整个过程，客户无需访问银行。这项便捷服务于2015年在香港举行的世界尖端金融技术解决方案竞赛中获得了最佳移动按揭贷款解决方案奖。众多韩国金融机构正使用韩国“Finotek”公司的服务。







韩国“Finotek”公司的技术韩国领先，并在海外应用，2016年公司与德国“WebID Solutions”公司就金融科技合作签署了谅解备忘录。同年，公司进军美国市场，与“Trulioo”公司签署了一项身份验证服务合同，并将其技术提供给亚马逊和eBay，使用这些网站的韩国和东南亚消费者可以方便地完成身份验证过程。最近公司开展了“机器人咨询”服务，以不断开拓市场。



韩国“Finotek”公司在2016年推出了机器人咨询服务。基于人工智能解决方案自动回答客户有关金融交易的问题。公司拥有分析海量数据的技术，提供搭载人工智能技术的聊天机器人。积累的咨询数据用于提供针对个人客户的服务。机器人咨询服务允许客户通过他们的智能手机或电脑一年365天、每天24小时进行咨询，这样一来，银行可以降低运营成本。韩国金融科技市场正在积极引入机器人咨询。显然，韩国“Finotek”公司的先进技术正在给金融行业带来改变。此外，公司还一直专注于区块链技术的发展和应用，区块链正成为第四次工业革命的关键技术。韩国“Finotek”公司的目标是开发创新金融技术，一直在创新道路上不断前行。



