“医疗韩流”引领者——韩国“BF医疗集团”

<说起韩国的服务市场，今天我们要继续走进一家非常有代表性的韩国公司，这就是韩国“BF医疗集团”，他们在海外医疗领域掀起了一股韩流热潮。今天节目里，让我们与公司总裁金胜孝（音译：김성효）一起聊一聊他们公司。







通过利用先进的基因组解码技术和干细胞研究，医疗团队支持韩国和海外医院管理，吸引外国患者进行基因检测，开发医疗用品和化妆品，并提供抗衰老服务。基于其在医院管理支持方面的专业知识，韩国“BF医疗集团”还出口了韩国的医疗服务和设备，以推广正在快速增长的“医疗韩流”。事实上，金先生很早就看到了“医疗韩流”的潜力。



根据韩国保健福祉部数据，2016年约有36.4万外国患者访问了韩国的医疗机构，与2009年的6万人相比增加了5倍。而且越来越多的外国医生也来韩国学习医疗技术。金先生在生产化妆品时认识到了韩国的高水平医疗，并于2001年开始从事管理服务。大多数医院自己处理各种事务，从财务和税务到行政和营销，他们发现管理资金和人力是非常复杂的过程。但如果一家专业公司负责管理，医务人员可以集中精力进行治疗，同时患者会对专家提供的量身定制服务更满意。当外国患者到韩国接受治疗时，公司可以帮助他们找到翻译并提供住宿服务。从最开始，韩国“BF医疗集团”就一直尝试开拓国外市场。







金先生在中国也曾经面临过许多困难，从那时起，他选择专家作为员工，并让所有分支机构专注于生物医疗领域。 2013年，公司以韩国“BF医疗集团”的名义建立了客户定制一站式系统，通过量身定制的咨询服务为当地医院的管理人员提供咨询服务。公司还开发了一个应用程序，使用户能够找到有关韩国医院的信息以及相关人员的评论。正是因为有了这款应用程序，外国合作伙伴更容易地了解到韩国医疗服务。经过10年的努力，韩国“BF医疗集团”在中国市场取得了丰硕的成果。



公司直营的诊所于2015年在中国广东省成立，并将在中国上海、天津和大连等城市推出更多的联营医院。韩国贸易投资振兴公社上个月主办的韩国服务市场活动为公司扩大出口目的地提供了一个绝佳机会，韩国“BF医疗集团”正在努力进军海外市场，并逐年扩大海外市场的数量和规模。

