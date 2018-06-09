制造开往全球的列车——韩国“现代Rotem”公司

<随着经济的快速发展，人们对于交通工具的使用愈加频繁，新型交通工具的涌现也拉近了人与人之间的距离。今天，我们带领大家走进一家轨道车辆制造商——韩国“现代Rotem”公司，他们以其杰出的技术击败全球竞争对手，向孟加拉国提供柴油电动列车。今天，我们将与公司公共关系团队负责人郑炳准（音译：정병준）先生一起聊一聊他们公司最具竞争力的产品。





西班牙在中南美洲的列车市场中占有最大的市场份额，中国正在崛起成为全球市场的大国。但韩国“现代Rotem”公司击败了两个强有力的竞争对手，向孟加拉国提供产品。自1978年以来，韩国“现代Rotem”公司收到了来自南亚国家总计333辆列车的订单。上个月，韩国“现代Rotem”公司与孟加拉国铁路部门签署的合同再次证明了其竞争力。韩国“现代Rotem”公司是韩国唯一的轨道车辆制造商，通过生产轨道车辆，包括高速列车、磁悬浮列车和地铁列车以及管理和改造铁路系统，为铁路车辆业务提供综合解决方案。就列车生产而言，它是世界五大生产商之一。韩国“现代Rotem”公司利用自己的技术为轨道车辆生产核心电气和电子装置，向全球出口其产品。2013年，韩国“现代Rotem”公司获得价值超过1万亿韩元的大合同，为印度提供地铁车辆。世界排名前三的轨道车辆制造商，如加拿大的庞巴迪、法国的阿尔斯通和德国的西门子都参加了此次投标。韩国“现代Rotem”公司在海外双层列车市场的份额也有所增长，首先是在2016年对澳大利亚市场的拓展，后来在土耳其和埃及提供地铁维修业务，在新西兰提供地铁车厢和客运培训。作为一家全球性的轨道车辆制造商，韩国“现代Rotem”公司拥有先进的技术和丰富的经验。目前，公司正密切关注南北韩之间的经济合作。南北韩首脑会谈后，韩半岛安全状况趋于稳定，两国可能会推动跨境铁路项目以及连接韩国与俄罗斯甚至欧洲的欧亚铁路项目。韩国“现代Rotem”公司正在为一个充满希望的时代做准备，韩国制造的列车将从釜山出发，经由首尔和平壤一路奔向欧洲。韩国“现代Rotem”公司正梦想通过火车环游世界，让梦想照进现实。