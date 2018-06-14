新能源领域的“大胃王”——韩国斗山重工业集团

<韩国经济发展离不开韩国企业的业绩，也正是他们通过一些开创性的想法来推动全球经济变革。今天，我们将走进韩国斗山重工业集团，他们研发的储能系统获得了国内外的大量订单，让我们与公司副总裁金圣源（音译：김성원）一道，聊一聊他们公司。



储能系统能够实现发电厂在供大于求时储存能量，并在需要时释放或传输储存的能量。当使用太阳能或风力发电产生新的可再生能源时，这一系统可以弥补缺点。正是有了这些好处，预计全球储能系统市场将从2016年的29亿美元增长到2025年的347亿美元。它被认为是能源行业的蓝海，斗山重工业集团已连续获得了几个订单。那么，为什么韩国企业引起如此多的关注？





韩国斗山重工业集团成立于1962年，是电厂设备和海水淡化解决方案的领先供应商之一，以其先进技术而闻名。公司在全球海水淡化市场中表现最佳，占40％的市场份额。在发电厂领域，上世纪70年代以来，公司一直参与韩国的重大项目。从1976年核电厂1号和2号厂开始，公司积累了自己的专业技术，可以独立开发核反应堆技术。1999年，公司将核电厂设备出口到美国，并于2010年签署了向阿联酋提供核反应堆的协议。韩国电厂设备制造商基于其设计、建设和测试相关设施的技术，一直引领全球市场，也一直在积极探索能源储存系统领域。韩国斗山重工业集团一直在为未来做准备，深谙能源行业的变化。2006年，公司开始风电业务，并于2009年在亚洲首次完成了3兆瓦海上风电机组的研发。2011年，公司签署了建设韩国首个综合气化联合循环示范电厂的合同。2015年开始，公司正式开发储能系统，当年9月被选为韩国政府智能电网项目的主要储能系统解决方案提供商。2016年，公司收购了美国储能系统软件解决方案提供商，为设计、安装和测试运行的储能系统解决方案打下坚实基础。此后，公司展现了其海外市场的竞争优势，在技术开发方面投入了大量资金。韩国斗山重工业集团拥有分布式能源整合、监控和控制技术。随着技术的不断发展，它正在开创一个环保能源新时代。