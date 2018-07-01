打造韩国独特风味美食——韩国“SJ CORE”公司

<韩国中小微企业在韩国经济中的作用变得越来越重要，有越来越多的创新型企业走出国门，打开了广阔的海外市场。今天，我们将带领大家共同走进韩国“SJ CORE”公司，这家公司主要销售韩国最受欢迎的小吃炒年糕，并已经成功进入海外市场，让我们与公司首席执行官徐万洙（音译：서만수）一起聊一聊他们公司。





韩国的招牌食品是炒年糕，这种小吃通常由辣椒酱和米糕炒制而成。当徐万洙先生尝到了一种用韩国最著名的辣椒酱炒制的软软糯糯的小麦年糕时，他想到了他上学时候的日子。在回家的路上，他会和他的朋友一起在学校附近的小吃摊吃炒年糕。耐嚼的年糕配以辣椒酱和咸鱼饼，这样的美味吸引了这个大男孩。回忆过去，他决定将传统菜肴商业化，他花费了大量的精力来制作他在上学时候享用的老式炒年糕。韩国“SJ CORE”公司的徐万洙先生无数次地尝试了小麦年糕，并为研发辣酱倾注了大量精力，因此消费者即使在家中烹饪，也能够实现菜肴的传统辣味和甜味。徐先生参观了韩国各地的鱼饼工厂，找出最优质的鱼饼，这将为炒年糕添加美味的汤料。因此，他成功开发了软软糯糯的小麦年糕和特殊酱料，让消费者可以根据自己的意愿调节辣味和甜味。这款产品的烹饪甚至比拉面还简单，因此徐先生敲开分销商的大门，充满信心地表示他的新产品与现有的产品完全不同，在市场上会很受欢迎。但是，徐先生的事业并没有预期得那样顺利。尽管经销商反应冷淡，但是徐先生从2012年开始在线销售产品，几乎没有任何广告或营销活动，但家庭主妇在品尝了韩国“SJ CORE”公司的美味炒年糕后开始在团购网站上发布正面评论，回忆她们过去的学校时光。这样一来，这款炒年糕通过口碑销售，受到消费者的欢迎。韩国“SJ CORE”公司连夜加班加点生产也无法满足日益增长的需求。2014年，公司累计在线销售超过100万包，次年增加至300万包。在国内市场销售火爆的背景下，韩国“SJ CORE”公司从2014年开始将产品出口至美国市场，其出口市场现已扩展至全球，包括美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、欧洲及东南亚地区，2015年的出货量达到200万美元，成功的秘诀在于独特的韩国风味。由于韩国流行文化在海外盛行，人们对韩国美食的兴趣日益增加，韩国食品已经远销全球市场。海外市场的大部分韩国菜肴都采用了适合当地人口味的本地化策略。相比之下，韩国“SJ CORE”公司坚持韩国风味，只是调整了辣味等级，外国消费者因其独特的口味而喜欢韩国食品。凭借其在炒年糕口味方面的坚实理念，韩国“SJ CORE”公司在出口市场上的表现异常抢眼，成为国际食品领域的一颗新星。