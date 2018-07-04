为炎炎夏日送清凉——韩国“Shinil Industrial”公司

<随着中小微企业的不断发展，他们的创新理念和创新产品让我们的生活变得更加便捷、更加丰富多彩。今天，我们将共同走进韩国“Shinil Industrial”公司，这是一家小型家用电器生产商，凭借其创新技术连续五年获得韩国创新前沿奖。今天，就让我们与公司营销负责人权纯亨（音译：권순형）先生一起聊一聊他们公司。





韩国“Shinil Industrial”公司每年都会推出惊人的技术。去年发布的语音识别电风扇获得了今年的韩国创新前沿奖，这个奖项已经有19年的历史了。用户可以躺在床上或者在厨房干活的时候简单地通过语音控制风扇，而无需触摸任何按键。权先生为我们解释了公司将语音识别技术集成到电风扇的技术创新理念。韩国“Shinil Industrial”公司代表了韩国电扇的历史。这家公司成立于1959年，是一家小型电机制造商，1964年开始研发电风扇，在那之前，韩国从海外进口电风扇。公司以其出色的电机技术为基础生产电风扇，其物美价廉的产品减轻了人们购买电风扇的经济负担。韩国“Shinil Industrial”公司被韩国民众称为夏天的好朋友。1973年，韩国“Shinil Industrial”公司成为韩国第一家将电风扇出口到日本、美国和东南亚的公司。1978年，公司日产量超过10万台。1980年，公司获得了国家认证的KS标志，成为韩国第一家获得此项认证的电风扇制造商。在韩国电风扇领域，公司连续12年荣登韩国标准质量卓越指数名单，一直保持韩国最大的市场份额，一直引领韩国市场。韩国“Shinil Industrial”公司所有员工中有14％是研究人员，因此公司在技术创新和产品性能方面处于领先地位并不令人惊讶。所有的制造过程，除了最后一个阶段的包装盒外，都是手工完成，这反映出公司最核心的竞争力是工艺。韩国“Shinil Industrial”公司凭借其扎实的技术和不懈的质量追求，一直在扩大电风扇的产品体系。今年，公司与移动运营商LG U+公司合作发布了物联网电风扇。通过智能手机应用程序，新产品可以随时随地通过智能手机进行控制。韩国“Shinil Industrial”公司积极引领最新趋势，用新的电风扇技术为夏季送清凉。随着电风扇技术的不断发展，韩国“Shinil Industrial”公司成为电风扇领域的风向标，通过创新技术引领电风扇领域的快速发展。