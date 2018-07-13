韩国国家安全“守卫者”——韩国“Hanwha Systems”公司

<第四次工业革命的核心机器人、无人机和虚拟现实的全球领导者上个月在韩国齐聚一堂。将他们聚集在一起的是”RoboUniverse Conference & Expo”机器人领域高峰论坛，这项活动于6月28日至30日在KINTEX会展中心举行。在今年的第四届展会上，邀请了来自韩国和海外的众多机器人、无人机、人工智能和虚拟现实开发人员展示了各个领域的最新趋势以及先进技术的发展愿景。从本周开始，我们将介绍几家在“机器人领域高峰论坛”上大放异彩的韩国企业。今天，我们将同“Hanwha Systems”公司指挥、控制和通信研究所所长郑圣宪（音译：정성헌）一起聊一聊他们公司。





郑圣宪先生于6月29日发表了关于“Dronebot指挥与控制改进计划”的演讲。“Dronebot”是“无人机”和“机器人”这两个英文单词的组合，由五个重要部分组成，包括军队、导弹、机动兵团、特种部队和战士平台。为了紧跟时代的步伐，“Hanwha Systems”公司正努力将更多无人机应用于国防。“Hanwha Systems”公司是一家基于IT技术的国防电子解决方案提供商，是韩国最大的国防公司，最初是火药和炸药制造商。“Hanwha Systems”公司于1978年开始其国防业务。基于先进的技术，优秀的研究人员和大量的设备投资，公司于1984年开发了激光测距仪。它拥有雷达、电子光学设备和战术通信系统的尖端技术，成为军队武器系统的大脑和神经。公司的标志性产品包括多用途雷达、无人地面系统和热观测设备，这些产品引起了亚洲和中东的特别关注。此外，公司一直在开发海军战斗系统，包括潜艇、护卫舰和高速艇以及战术信息通信网络，以促进韩国军队的军备改进。“Hanwha Systems”公司正在将其尖端技术应用于无人机机器人。“Hanwha Systems”公司在无人机充电系统方面表现出色。该系统使用高功率激光器无线传输电力给无人机。作为公司的核心技术之一，它可以解决为无人机供电的问题，无人机一般只能飞行30分钟。“Hanwha Systems”公司首次在机器人领域高峰论坛推出了无人机机器人指挥和控制系统，以证明其技术实力。现在，他们正在高度重视对第四次工业革命技术的整合，因此无人机机器人可以用于实战，以展示他们的实力。能够接收由侦察无人机提供信息的一体化头盔、像导弹一样飞行的子弹、防弹服以及可提高下半身肌肉力量的可穿戴机器人……到2026年这些都有可能成为韩国军队的装备。凭借基于IT高科技的国防电子解决方案，“Hanwha Systems”公司将打造以网络为中心的未来战争环境。作为韩国国防部的可靠后卫力量，“Hanwha Systems”公司以其出色的技术支持国家的国防建设。