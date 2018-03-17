1972年7月4日上午10点，南北韩同时发表《7.4共同声明》，为统一点燃了希望的火种。



去年10月，韩国总统文在寅出席“以北道民体育大会”，并在讲话中回想先父思念家乡的情怀。当时，韩国民众认为很快就能消除分裂，从北韩逃难到韩国来的失乡民们对返回家乡充满了期待。



在《7.4共同声明》发表以前，南北韩处于极度对立状态。1945年8月15日，韩半岛迎来了光复的喜悦，但是日本战败后进入韩半岛的美军和前苏联军以北纬38度线为界，将韩半岛分隔开来，1948年在38线以南和以北分别成立了体制与理念截然不同的两个政府，1950年北韩发起6.25战争，1968年1月北韩特种部队越过停战线，袭击韩国总统府青瓦台，使韩半岛紧张加剧。那么，《7.4南北共同声明》是否化解了韩半岛紧张局势呢？



关键在于国际局势。当时，我在中央情报部担任负责北韩事务的北韩局局长，但也要兼顾国际局势的变化。1970年，时任韩国总统朴正熙通过《8.15宣言》，敦促南北韩和平相处、共同发展。1971年，北韩对此作出回应，提出了8个项目的统一方案。在此情况下，国际局势发生了重大变化。1972年，时任美国总统尼克松访问中国，营造了和解氛围。因此，我们为制定新的对策而提议北韩举行南北韩红十字会会谈。



1972年作为中央情报部北韩局局长策划南北韩会谈的韩国前统一部长官康仁德强调，国际局势的变化促成了《7.4南北共同声明》。1969年，时任美国总统理查德·尼克松表示，亚洲人不需要外人摆布，出台了所谓的“尼克松主义”。以此为契机，冷战时代开始转变为和解时代，1972年尼克松访问北京，宣布美中两国关系走向正常化和为缓和韩半岛紧张、促进南北韩交流作出努力后，形成了南北韩对话局面。



在准备南北韩红十字会会谈和进行预备会谈的过程中，我觉得北韩试图通过政治协商解决所有问题。1971年8月韩国向北韩提出了建议，但是到11月底未能取得丝毫进展。之后，韩国方面代表郑洪镇在与北韩方面代表金德贤举行会谈时表示，为了将会谈的性质转换为政治会谈，有必要事先进行接触。1972年5月，时任韩国中央情报部部长李厚洛秘密访问北韩，时任北韩副相朴成哲秘密访问韩国，就南北韩举行政治会谈进行磋商，并就统一问题由韩民族自行解决达成协议。之后，韩国向北韩提出《7.4南北共同声明》草案，北韩对此表示同意。因此，1972年以共同声明的形式发表了《7.4南北共同声明》。



1971年，韩国政府提议北韩举行南北韩红十字会会谈，讨论离散家属团聚活动事宜，为南北韩对话制造了契机。但是会谈未能取得进展而将其性质转换为政治会谈。之后，南北韩特使互访平壤与首尔，分别与金日成主席、朴正熙总统举行会谈，最终发表了《7.4南北共同声明》。



1972年7月4日，时任韩国中央情报部部长李厚洛站在100多名国内外记者面前，公布他秘密访问平壤的事实和南北韩特使通过秘密互访达成的协议事项。



当时，我作为负责南北韩对话事务的事务局长，主导南北韩对话事宜。《7.4南北共同声明》制定自主、和平、民族大团结三大基本原则，并为此停止相互毁谤和武力挑衅、构建紧急联络网，若有发生冲突的可能性，首先通过紧急联络网进行调解。此外，为举行南北韩红十字会会谈和南北韩官员互访，在板门店内分别设置直通电话。以上是《7.4南北共同声明》的大体内容。



《7.4南北共同声明》提高了人们对南北韩和平共存的期待，但是这一期待却未能得到实现。



在讨论如何执行自主、和平、民族大团结这三大基本原则的过程中，北韩方面表示，为实现自主，必须让美军撤离韩国；为实现和平，不可让美国在韩半岛循环部署战略资产；为实现民族大团结，韩国应废弃《反共法》和《国家保安法》，但是北韩这些要求事项与韩国的统一原则背道而驰，不是韩国所能接受的。



在此情况下，1972年10月韩国通过“维新宪法”，同年12月北韩制定“社会主义宪法”，南北韩加强“独裁”体制，之后在加入联合国的问题上出现严重分歧，导致南北韩对话中断。尽管如此，韩半岛分裂后首次发表的《7.4南北共同声明》给南北韩关系带来了重大的变化。



《7.4南北共同声明》后，局限于红十字会会谈的南北韩接触逐渐可达到政治、经济、体育、文化等领域，在韩半岛种下了统一的种子。

