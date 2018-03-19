此时此刻，仍有许多离散家属思念在战争中失散的亲人，哀伤地度过漫长的岁月。韩国战争的炮声已停歇60多年，但是绝大多数离散家属迄今未能与亲人重逢。为实现离散家属们渴望重逢的恳切心愿，南北韩从上世纪70年代开始作出了努力。



1972年8月30日，在平壤举行了第一次南北韩红十字会会谈。1971年8月12日，时任大韩红十字会总裁崔斗善提议北韩红十字会举行南北韩红十字会会谈，以寻找韩战期间失散的离散家属。两天后，也就是8月14日，北韩通过平壤广播电台表示同意，从而得以举行南北韩红十字会会谈。但是在会谈正式开始以前，南北韩共进行了25次工作会谈。



在红十字会会谈以前，南北韩间从未举行过面对面的会谈。因此，必须进行相关准备工作，并与北韩红十字会就会谈地点、讨论议题、何人与会、与会人数、人身安全、联络方式，以及会谈内容是否对外公开等诸多事项进行协调。为此，耗费了近一年的时间。



韩战停战后，由于南北韩处于极度对立状态，根本无从讨论离散家属问题，但是进入70年代后，韩国政府认为有必要与北韩讨论离散家属问题，并提议北韩举行南北韩红十字会会谈。对此，北韩予以正面回应，南北韩开始举行工作会谈，为举行南北韩红十字会会谈铺平道路，1972年举行第20次工作会谈时，双方就红十字会会谈的议题最终达成协议。



1972年8月29日，以时任大韩红十字会副总裁李范锡为团长的韩方代表团在韩半岛分裂27年后首次正式访问北韩，举行了历史性的南北韩红十字会会谈。



第一次南北韩红十字会会谈于1972年8月29日至9月2日在平壤大同江会馆举行。当时，双方就以下五项议题达成协议。第一，查明并通报南北两地离散家属的住址和生死状况问题。第二，离散家属自由互访和自由相逢问题。第三，离散家属书信往来问题。第四，离散家属重新团圆问题。第五，其他人道主义问题。在南北韩阐明自主、和平、民族大团结这三大原则的共同声明和红十字会人道主义原则的基础上，双方达成协议，将就这五项议题进行讨论，为解决南北韩离散家属问题作出努力。



在第一次南北韩红十字会会谈中，双方代表团团长将工作会谈中达成妥协的事项确定为会谈议题，并基于红十字会人道主义精神，致力于消除离散家属的哀伤。韩方代表团团长李范锡说，南北韩红十字会会谈没有胜败之定论，只论在历史与民族面前有没有忠诚履职。北韩代表团团长金泰熙则表示，希望南北韩红十字会会谈能消除误会和不信任，为和平推进自主统一作出贡献。1972年9月13日在首尔举行的第二次南北韩红十字会会谈也在融合的气氛中进行，但是未能立即消除20多年的对立与隔阂。



从第三次南北韩红十字会会谈开始，双方就五项议题进行深入讨论，但是北韩突然要求韩方废除《反共法》、《国家保安法》并解散反共团体等显示出政治意图，会谈因而无法取得实质性进展。韩方表示，南北韩红十字会会谈旨在基于人道主义精神与原则，致力于解决离散家属问题，不可将政治因素掺杂其中。结果，会谈陷入胶着状态，直至80年代中期未能取得突破。



如此这般，1972年10月24日在平壤举行的第三次南北韩红十字会会谈不同于之前两次会谈，双方在深入讨论离散家属重逢问题的过程中出现了极大分歧。由于双方未能拉近彼此之间的意见差距，1973年7月13日在平壤举行第七次会谈后，北韩宣布全面停止对话，直至1985年才得以举行第八次南北韩红十字会会谈。



在时隔12年重启的南北韩红十字会会谈中，双方决定推进离散家属故乡访问团和艺术公演团互访事宜，并于同年9月首次进行南北韩离散家属互访团聚活动，但是令人遗憾的是，未能继续进行这一活动。



在第一次南北韩红十字会会谈中达成协议的五项议题，包括查明离散家属的住址和确认生死状况、书信往来、自由相逢、家属重新团圆、其他人道主义问题在其后的南北韩红十字会会谈中进一步得到落实，这引起国际社会极大关注，韩国开始与社会主义国家进行交流，开展萨哈林同胞返国定居事业、海外同胞书信往来和相互探亲活动。但是，当时的离散家属互访团聚活动未能持续下去，也未能实现离散家属书信往来、自由互访和自由相逢、家属重新团圆等协议事项，留下了诸多惋惜。



第一次南北韩红十字会会谈作为韩半岛分裂20多年后南北韩首次进行的人道主义对话，具有极大的历史意义。会谈虽然无果而终，但是为解决南北韩离散家属问题迈出了历史性一步。

