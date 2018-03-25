从北韩传来发生特大洪灾的消息后，韩国政府着手展开赈灾活动，以帮助遭遇天灾之苦的北韩同胞度过难关。南北韩间的赈灾援助始于上世纪80年代，首次援助是1984年北韩向韩国提供的。



1984年9月不幸在京畿道、首尔和忠清道地区发生特大洪灾，近200人死亡，数千栋房屋被洪水淹没，灾民达数万人之多。此前，也就是1984年8月20日，时任韩国总统通过记者会强调南北韩进行经济交流与合作的必要性，并表示有意向北韩无偿提供技术与物资援助，以提高北韩居民的生活水平。没过多久，韩国发生特大洪灾，北韩提议向韩国提供赈灾援助，之后通过广播表示北韩决定向韩国提供大米五万担、布料50万米、水泥10万吨和医药品等赈灾援助。



1984年8月31日起，首尔地区连下四天暴雨，望远洞、木洞、风纳洞等地被洪水浸没，全国共有189人死亡或失踪，灾情非常惨重。消息传出后，北韩于9月8日通过广播提议向韩国提供赈灾援助。其实，北韩此前也曾提议向韩国提供赈灾援助。上世纪50年代至60年代，每当韩国发生特大洪灾时，北韩总是提议向韩国提供赈灾援助，但是韩国政府以北韩具有政治意图为由加以拒绝。1983年10月9日，时任韩国总统全斗焕对缅甸进行国事访问时发生仰光爆炸事件，经缅甸政府事后进行调查，发现该爆炸事件的主谋是北韩，这使南北韩关系变得更加恶化。但是第二年韩国政府却接受了北韩的赈灾援助。因为韩国将接连举办1986年首尔亚运会和1988年首尔奥运会，有必要营造韩半岛和平氛围。因此，此前提议北韩进行交流合作的全斗焕政府决定接受北韩的赈灾援助，并为此举行了南北韩红十字会工作会谈。



1984年9月14日至19日，在板门店中立国监察委员会办公室举行南北韩红十字会工作会谈，就赈灾物资的接收点与如何分配赈灾物资进行讨论，最终决定水泥通过西海岸的仁川港和东海岸的北坪港，大米、布料和医药品通过板门店运入韩国。当时，我在北坪港接收了四艘北韩货船运来的水泥。这可说是南北韩间首次进行的物资交流。



1984年9月29日至10月4日，北韩的大米、布料和医药品通过板门店；水泥通过仁川港和北坪港也就是现在的江原道东海港运入韩国，为将这些物资交予韩国，包括85名北韩记者在内的1373人踏上了韩国领土。



在北韩提供的赈灾物资中，最引人关心的是大米。因为大米的质量不好，有人将其做成米糕吃，背井离乡的失乡民们将北韩提供的赈灾大米煮成米饭供奉在祖先的祭桌上，流下了感慨的泪水。由于北韩在人道主义层面向韩国提供赈灾援助，韩国政府为答谢北韩，赠送了装有毛毯、手表、收音机、化妆品等18种物品的礼品袋。如此这般，南北韩互送赈灾物资和礼品袋，化解了冰冻的双边关系。



韩国接收北韩提供的赈灾物资后，双方作为其后续措施进行了工作接触，为重启南北韩红十字会会谈铺平道路，1985年举行了南北韩红十字会会谈。10年后的1995年，北韩发生百年难遇的特大洪灾，韩国金泳三政府提议向北韩提供赈灾援助，但被北韩一口回绝。之后，北韩要求日本提供大米援助时，间接表示有意接收韩国提供的赈灾援助。同年11月，大韩红十字会发布消息称，准备向北韩提供价值12万美元的物资援助，同月将这些赈灾物资运抵南浦港。



不论如何，南北韩于1985年重启双边红十字会会谈，同年9月首次举行南北韩离散家属互访团聚活动。此外，以韩国接收北韩赈灾援助为契机，南北韩开始进行物资交流，1995年6月25日北韩发生特大洪灾时，韩国首次向北韩提供大米援助，进入21世纪后，每当北韩发生洪灾时，韩国政府也向北韩提供了赈灾援助。



韩国最后一次向北韩提供赈灾援助是2010年10月。之后，每当北韩发生洪灾时，韩国也曾提议向北韩提供赈灾援助，但因北韩拒绝而停止政府层面的对北韩赈灾援助。回顾过去南北韩发生特大洪灾时，双方在人道主义的立场上相互提供大米等赈灾援助，从而化解了冰冻的南北韩关系。因此，我们期待南北韩仍能本着人道主义精神，为民族和谐与共同繁荣，作出共同努力。

