2015年10月，南北韩举行了第20次离散家属团聚活动。三年后的今天，当时的情景依然令人心酸落泪。南北韩离散家属团聚活动始于1985年9月，当时进行的是南北韩离散家属互访团聚活动。



1985年，南北韩首次进行了离散家属互访团聚活动。1945年从日本殖民统治下光复后，三八线将韩半岛分割为南北两地。其后40年，南北韩断绝往来，但是双方都认为有必要进行离散家属团聚活动，这对离散家属来说是个大好的消息。



对离散家属来说，1985年是非常特别的一年。1984年韩国政府同意接受北韩提供的赈灾援助后，南北韩关系急剧好转，1985年8月，双方就举行离散家属互访团聚活动达成一致，韩国的离散家属们无不恳切盼望能与离散的家属重逢。



1985年南北韩离散家属互访团聚活动的规模为南北韩各50人。1950年韩战爆发后，大约一千万人与家属失散，这相当于当时总人口的三分之一。与此相比，50人未免太少了点，但这具有为南北韩离散家属团聚活动开启先河的重要意义。因此，全国人民都很关注这一活动，而有幸参加互访团聚活动的离散家属们则满怀期待地踏上访北之行。



1985年9月20日上午9点30分，南北韩访问团同时通过板门店军事分界线，分别前往平壤和首尔，第二天举行了具有历史意义的首次南北韩离散家属团聚活动。



前往平壤的韩国离散家属中，35人在其下榻的“高丽酒店”，与41名北韩家属进行会晤，当时，无不相互拥抱，痛哭流涕。



抵达首尔的北韩离散家属中，30人在其下榻的“华克山庄”，与51名韩国离散家属进行了会晤。其中，有位韩国离散家属因年迈痴呆的母亲认不出他这个儿子而伤心欲绝。



离散40年！有谁没有伤心的经历呢？离散家属们以泪水书写的叙事诗令人激情澎湃，热泪盈眶。



在此情况下，为人们擦眼抹泪的是南北韩艺术团的精彩演出。同离散家属一道访问平壤和首尔的南北韩艺术团9月21日和22日分别进行了两场演出。首尔艺术团在平壤大剧场，平壤艺术团则在首尔中央国立剧场进行了演出。



分裂40年来首次进行的南北韩艺术交流提高了人们对统一的期待。当时，离散家属们相信南北韩很快就能实现统一，且能在统一后返回家乡探望亲人。但是30多年后的今天，南北韩仍未能实现统一。



南北韩离散家属互访团聚活动结束后，双方虽然为解决离散家属问题作出努力，但是未能继续举行这一活动。就这样过了15年后，南北韩关系迎来了新的转机。



1998年韩国金大中政府成立后，南北韩关系出现回暖迹象，2000年6月15日举行具有历史意义的首次南北韩首脑会谈，并发表《6.15共同宣言》，时任韩国总统金大中和北韩国防委员会委员长金正日达成协议，举行南北韩离散家属团聚活动。



2000年8月15日，南北韩举行离散家属团聚活动，离散半个多世纪的部分家属实现了与家人重逢的心愿。



从此，南北韩共进行了20次离散家属团聚活动。但是2015年10月举行第20次团聚活动后，因南北韩关系恶化而未能继续进行。不论如何，以目前的方式无法彻底解决南北韩离散家属问题。



过去，南北韩举行了20次离散家属团聚活动。申请团聚的韩国离散家属有13万1000多人，但是迄今为止只有2000人左右与北韩的家属进行会晤，这仅占全体申请人的1.5%。目前，第一代离散家属大多数已离开人世，在世的大部分年逾8、90岁，再过10年差不多都会抱着遗憾离世。因此，确认第一代离散家属生死状况可说是当务之急，并让在世的第一代离散家属都能返乡扫墓、探亲。



目前，在统一部登记在案的离散家属有12万9800多人，其中7万2000多人已经离开了人世。即使南北韩能在近期内重启离散家属团聚活动，以过去的方式根本就不可能让第一代离散家属都能在有生之年与家属进行会晤。因此，南北韩必须为解决离散家属问题作出更大努力。

