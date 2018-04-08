2017年7月6日，为出席二十国集团峰会访问德国的韩国总统文在寅发表了旨在追求韩半岛无核化与构建和平机制的《新柏林宣言》。文总统在就任仅两个月后发表该宣言，提出了新政府对北韩政策方向。如此这般，韩国每在新政府成立后，都会发表旨在改善南北韩关系的重要宣言。其中，为南北韩关系带来重大变化的是1988年发表的《7﹒7宣言》。



1988年7月7日，时任韩国总统卢泰愚发表了旨在改善南北韩关系、阐明对北韩政策基调的《民族自尊与统一繁荣特别宣言》，即《7﹒7宣言》。

宣言强调，北韩不再是敌对性竞争对象，而是合作对象，并提出了包括推进南北韩交流在内的六项实践方案。



在南北韩关系史上最重要的一个环节是1988年协议。当时，韩国卢泰愚政府首次提出北方政策，发表了《民族自尊与统一繁荣特别宣言》即《7﹒7宣言》。这时，冷战即将结束，围绕韩半岛的国际局势正在发生急剧变化。在此情况下，韩国政府不得不主动应对国际局势的变化，并试图通过北方政策奠定共同繁荣的基础而发表了《7﹒7宣言》。《7﹒7宣言》的重点在于积极推进南北韩交流合作。



《7﹒7宣言》中，还包括韩国向社会主义国家敞开门户的内容。1985年南北韩举行离散家属互访团聚活动后，双边关系未能进一步取得进展，因此韩国政府为营造韩半岛和平氛围而发表了《7﹒7宣言》。



1988年韩国要举办首尔奥运会，因此韩国政府为营造和平氛围、使首尔奥运会取得圆满成功而制定了北方政策。1980年，前苏联举办莫斯科奥运会的时候，美国等西方国家拒绝参加。1984年美国举办洛杉矶奥运会的时候，前苏联等社会主义国家拒绝参加。因此，韩国为成功举办1988年首尔奥运会，必须要让前苏联和中国等社会主义国家参加。为此，韩国政府为改善南北韩关系、营造韩半岛和平氛围而出台北方政策，发表了《7﹒7宣言》。



当时，世界正处于“新冷战时期”。1986年，时任美国总统里根和前苏联领导人戈尔巴乔夫举行双边首脑会谈，以终结冷战。1989年，时任美国总统布什与戈尔巴乔夫再次举行美苏首脑会谈，并宣布终结冷战，而此前举行的1988年首尔奥运会为美苏终结冷战提供了强大动力。在国际秩序发生重大变化且在首尔奥运会开幕倒计时两个月之际发表的《7﹒7宣言》为南北韩关系发展树立了新的里程碑。



《7﹒7宣言》后，南北韩开始了经济合作。当时，双方以贸易为主进行了交流。1989年，韩国首次从北韩进口农产品，这可以说具有重大的意义。此外，已故现代集团名誉会长郑周永首次访问北韩，就“金刚山旅游项目”达成协议。之后，郑周永出马竞选韩国总统落败，但在10年后开始进行“金刚山旅游项目”，而郑周永和北韩就“金刚山旅游项目”达成协议的那一年就是1989年。



《7﹒7宣言》发表三个月后，韩国政府正式允许韩国企业与北韩进行贸易往来，第二年制定《关于南北韩交流合作的指针》，以促进南北韩经济合作。特别值得一提的是，1989年1月现代集团名誉会长郑周永应劳动党书记许锬的邀请访问北韩，签署了《金刚山南北共同开发议定书》。



当时，郑周永虽然经由第三国访问北韩，但是作为首位访问北韩的非官方人士，为南北韩交流合作铺平了道路。之后，南北韩达成协议合作建设开城工业园区、连接南北韩铁路与公路、开展金刚山旅游项目等，取得了前所未有的成果。



此外，《7﹒7宣言》后，南北韩于1990年举行以双方总理为代表的南北韩高级别会谈，并签署了《南北韩基本协议书》，因此《7﹒7宣言》被称为“南北韩协议教科书”。

《7﹒7宣言》是阐明韩国对北韩政策的宣言，也是发展南北韩关系的风向标。因此，《7﹒7宣言》后，南北韩签署了《基本协议书》与《附属协议书》。在《互不侵犯附属协议书》中阐述南北韩应如何建立南北韩军事互信、维护韩半岛和平稳定。因此，《南北韩基本协议书》与《互不侵犯附属协议书》被视为促进南北韩关系发展的“教科书”。



令人惋惜的是，《7﹒7宣言》因北韩核问题的升温和1993年北韩宣布退出《不扩散核武器条约》而丧失了动力。但是1988年发表的《7﹒7宣言》仍在指引促进南北韩关系发展的方向。

