今年3月，北韩最高领导人金正恩掌权后首次出访海外，在中北首脑会谈中阐明无核化意志，并强调无核化是祖辈的遗训。

其实，南北韩于上世纪80年代末已就韩半岛无核化达成共识，并为此作出了努力。



秋季定期国会会议头一天，该方案预定于下午2点提交国会，大约45分钟前，也就是下午1点15分许，国会议长金在淳请4党代表和国会副议长到国会议长办公室来，并叫我以10分钟的时间简明扼要地介绍该方案的内容。当时，我担任国土统一院长官，而该方案是我大约以2年的时间拟定的。介绍过后，第一在野党总裁金大中和其他在野党总裁金泳三、金钟泌以及执政党代表尹吉重一致表示赞同。之后，让留守在门外的数十名记者进入国会议长办公室内拍照提问，而今年刚好是发表该统一方案的第30个年头。





1989年9月11日，第13届国会开院头一天，执政党和在野党就《韩民族共同体统一方案》达成一致，时任韩国总统卢泰愚通过国会特别演说，发表了新统一方案。



《韩民族共同体统一方案》给韩国人民带来了新鲜的冲击。该方案作为走向统一的中间阶段，写明南北韩相互承认对方的实体地位，从而实现共存共荣。



此前，南北韩都要在统一问题上掌握主导权，都想以自身的方案推进统一进程，但是《韩民族共同体统一方案》出台后，北韩也接受这一过渡方案，并与韩国达成协议，为此进行讨论。



《韩民族共同体统一方案》分三个阶段逐步推进。第一阶段为南北韩和解合作，第二阶段为南北韩联合，第三阶段是在此基础上建设统一国家。当时，东欧各国社会主义体制濒临瓦解，北韩经济遭遇严重危机。在此情况下，韩国提出的新统一方案可说是顺应脱冷战时代的现实性方案。因此，北韩也作出了积极回应。



韩国通知北韩后，北韩作出正面回应，且国际局势于1990年发生了划时代性的变化。东西冷战走向终结，和平时代即将到来，而韩国提出的《韩民族共同体统一方案》对北韩也没什么不好。因此，北韩提议韩国举行双边总理会谈，1990年南北韩时隔6年举行了总理会谈。1991年，南北韩达成协议进行合作，并相互承认对方的实体地位，为建设民族共同体作出共同努力。为此，南北韩决定成立经济共同委员会、保健共同委员会、福祉共同委员会等多个委员会，并在此基础上签署了《南北基本协议书》。之后，南北韩发表了绝不允许在韩半岛上发生核战争的“无核化共同宣言”。



以此为契机，南北韩共举行8次预备会谈和2次工作接触，并于1990年9月4日促成了“第一次南北韩高级别会谈”。



时任北韩总理延亨默通过板门店抵达首尔后，与韩国总理姜英勋举行了南北韩总理会谈。会谈中，韩国总理姜英勋提议北韩就改善双边关系、促进交流合作、建立政治军事互信、缔结互不侵犯条约等问题进行讨论。



对此，北韩总统延亨默提出南北韩政治、军事对决状态解决方案，并建议韩国缔结互不侵犯条约。

1991年12月13日在首尔举行的“第5次南北韩高级别会谈”中，时任韩国总理郑元植和北韩总理延亨默签署了《南北韩基本协议书》。《南北韩基本协议书》旨在实现南北韩和解、交流合作、互不侵犯等，为韩半岛和平统一奠定坚实基础。同年12月31日，南北韩发表《韩半岛无核化共同宣言》，提高了全体韩民族对和平统一的期待。但是没过多久，因北韩核问题浮出水面而变得不了了之。



南北韩就《韩民族共同体统一方案》达成一致，且2000年时任韩国总统金大中访问平壤，与北韩国防委员会委员长金正日举行双边首脑会谈，并发表了《6.15共同宣言》。金大中总统回国后表示，在《韩民族共同体统一方案》的基础上，南北韩关系取得了进一步进展。

最近，北韩最高领导人金正恩强调，无核化是祖辈的遗训，也就是其祖父金日成和父亲金正日的遗训，并以此说服韩国和美国举行双边首脑会谈。如果会谈能顺利进行，将成为重启南北韩合作、实现韩半岛和平、防止战争爆发等，面向统一迈出一大步的重大契机。



2000年6月15日，南北韩基于《韩民族共同体统一方案》发表了《6.15共同宣言》。因此，只要南北韩牢记该统一方案，有朝一日肯定能开创和平繁荣的韩半岛新时代。

