讲述韩战结束后长期被囚禁在韩国的非转向长期囚生活与遣返北韩过程的纪录片《送还》在2004年圣丹斯国际电影节获得“自由表现奖”，提高了人们对韩半岛分裂与人道主义问题的关心程度。但是韩国政府此前就在人道主义的立场上向北韩遣返了非转向长期囚李仁模。



韩战当时，李仁模以北韩人民军从军记者身份参战，1952年展开游击队活动时被捕后，在监狱里度过了34年。1988年被释出狱时，李仁模已是72岁的老人，1989年某月刊刊载他的遭遇，1991年在南北韩高级别会谈中，北韩要求韩国遣返李仁模。但是遣返非转向长期囚与韩军俘虏及被绑架韩国人问题连贯在一起，为解决这一问题，金泳三总统必须采取不同于以往的对北韩政策。

1993年2月25日，在第14届总统就职仪式上，金泳三总统表示将改变对北韩政策基调，以顺应摆脱冷战的历史潮流，并于3月11日宣布将李仁模遣返北韩，表现出改善南北韩关系的意志。但是北韩却在第二天，也就是3月12日宣布退出《不扩散核武器条约》，为金泳三总统试图营造的和谐氛围泼上了一盆冷水。



金泳三政府将非转向长期囚遣返北韩，将成为改善南北韩关系的重要契机，但是即将接掌政权的北韩国防委员会委员长金正日在强硬派的支持下退出《不扩散核武器条约》，走上了核开发之路。尽管如此，金泳三总统还是将李仁模遣返北韩。



1993年3月19日，金泳三政府在板门店中立国监督委员会办公室首次将非转向长期囚遣返北韩，时隔43年与家属重逢的李仁模就这样返回了家乡。

如果1993年金日成主席仍掌控北韩军队，没有退出《不扩散核武器条约》，或许有可能和现在一样通过南北韩首脑会谈乃至美北首脑会谈改变世界政治地图。也就是说，或许有可能提前数十年营造韩半岛和平氛围。



1993年李仁模被遣返北韩后，北韩核危机加剧韩半岛紧张局势，南北韩关系也随之恶化，直到金大中政府成立后才出现好转。2000年6月，时任韩国总统金大中访问平壤，与北韩国防委员会委员长金正日举行双边首脑会谈，并发表《6.15南北共同宣言》，同年9月，韩国将63名非转向长期囚遣返北韩。



如果说2018年南北韩举行首脑会谈，为韩半岛迎来了春天，那么1993年韩国在人道主义的立场上将非转向长期囚李仁模遣返北韩，可以说为治愈国土分裂的哀伤迈出了坚实的一步。

